Sony Xperia 5 II : enfin un smartphone Sony avec un écran 120 Hz

Le nouvel Xperia 5 II de Sony est le petit frère du Xperia 1 II, lancé il y a quelques semaines et dont il reprend de nombreuses caractéristiques techniques. Son écran OLED est plus petit (6,1 pouces), moins bien défini (Full HD+), mais fonctionne en 120 Hz !

Après le lancement, il y a quelques semaines, de son smartphone haut de gamme Xperia 1 II (lire notre test), doté d’un énorme potentiel mais auquel on pouvait reprocher principalement un affichage en 60 Hz (et aussi une définition 4K très élevée, pas vraiment indispensable), Sony revient à la charge avec un Xperia 5 II, qui semble plus équilibré.

Sony Xperia 5 II – Crédit : Sony

Le Xperia 5 II a de nombreux points communs avec son grand frère, comme son processeur Snapdragon 865, la compatibilité 5G, sa certification IP68 (résistant à l’eau douce), ses hauts parleurs stéréo frontaux, ses trois capteurs photos de 16 ,24 et 70 mm (avec un zoom optique 3x donc) et son écran OLED.

Plus petit que le Xperia 1 II, mais enfin 120 Hz

Toutefois, ce dernier voit sa taille légèrement réduite, puisque sa diagonale est de 6,1 pouces (contre 6,5 pour le Xperia 1 II). Le bon point, c’est qu’il a désormais l’avantage de fonctionner en 120 Hz, alors que l’écran du Xperia 1 II était limité à 60 Hz. De plus, la très haute définition 4K (3840 x 1644 pixels) est abandonnée, pour revenir à un mode Full HD+ (2520 x 1080 pixels), toujours au format 21:9.

On retrouve les fonctions avancées en photo et en vidéo du Xperia 1 II (auto focus hyper rapide, mode rafale à 20 images par seconde, etc.). La principale nouveauté du Xperia 5 II dans ce domaine réside dans sa faculté à filmer en 4K HDR jusqu’en 120 images par seconde, afin de réaliser des ralentis de qualité.

Pour le reste, le port audio jack 3,5 mm est toujours présent et la batterie de 4000 mAh se recharge de 50% en 30 minutes.

Le Sony Xperia 5 II sera disponible dans les prochaines semaines. Il sera décliné en trois coloris (noir, bleu et gris). Son prix : 899 €.