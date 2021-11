SOS Fantômes 3 : comment le projet a été développé dans le plus grand secret ?

C’est certainement l’un des projets les plus attendus en cette fin d’année. La franchise SOS Fantômes s’apprête enfin à renaître de ses cendres. Mais ce retour aura demandé une préparation dense pendant de longues années. Sony, ne voulant prendre aucun risque, n’a pas fait les choses à moitié. Tout au long de la préparation du script, une sécurité renforcée a été mise en place. Le but : qu’aucun détails sur le film ne puisse fuiter à l’avance. Afin de valider le projet, les cadres du studio ont été contraints de lire le scénario dans une pièce surveillée.

SOS Fantômes 3 : un secret bien gardé sur le retour de la franchise – Crédit : Columbia Pictures

Malgré des premières critiques mitigées, SOS Fantômes 3 espère bien (re)trouver l’adhésion du public. En tout cas, Sony n’aura pas lésiné sur les moyens pour proposer un « grand film ».

SOS Fantômes 3 : une préparation confidentielle

Le réalisateur Jason Reitman est revenu en détails sur les conditions d’une telle préparation. « Je pense que seules trois personnes chez Sony connaissaient le contenu du script. Chaque cadre devait venir seul lire le scénario dans une pièce secrète avant de repartir, accompagné. J’avais peur d’écrire de ce projet. Surtout que j’ai toujours dit que je ne souhaitais pas renouer avec la franchise pendant de longues années » explique ainsi Reitman.

Il faut dire que le jeune prodige joue gros. Il y a certainement l’envie de faire honneur à son père et surtout de ne pas décevoir les fans de la première heure. Mais le réalisateur a rapidement reçu l’aval de ses aînés et le plein soutien du studio. Reste à savoir si le public aimera ou non. Pour le moment, rien n’est joué mais la presse professionnelle ne semble pas plus emballée que ça par ce retour en fanfare. Et ce, malgré la présence d’une grande partie du casting original.

Sos Fantômes 3 devrait tout de même attirer de nombreux curieux en salles, toutes générations confondues. Et puis, comment ne pas craquer devant les adorables guimauves ensorcelées présentes dans la bande-annonce ? Il nous tarde aussi de voir le résultat final !

Source : Screenrant