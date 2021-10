SOS Fantômes : L’Héritage dévoile sa nouvelle bande-annonce

Après de longs mois d’attente, SOS Fantômes L’Héritage s’apprête enfin à débarquer dans les salles obscures. Malgré de premiers retours peu encourageants, les fans, eux, ne boudent pas leur plaisir. Pourtant, ce nouvel opus semble prometteur, notamment grâce à sa narration intergénérationnelle. Il ne faut pas oublier que c’est le fils du créateur original qui est aux manettes, côté réalisation. Ajoutez à cela le retour d’une bonne partie du casting d’origine et vous obtenez un projet très attendu ! Pour fêter sa sortie à l’international, SOS Fantômes L’Héritage partage une nouvelle bande-annonce. Au programme : des fantômes (évidemment) et un Paul Rudd face à des créatures pas sympathiques pour deux sous !

Entre nostalgie et belle nouveautés, ce trailer a tout pour plaire ! Espérons que les fans aimeront le film davantage que la critique professionnelle !

Nouvelle bande-annonce pour SOS Fantômes L’Héritage – Crédit : Sony Pictures

Sos Fantômes 4, L’Héritage : de nouvelles images inédites

Point culminant de cette nouvelle bande-annonce : Rudd en proie à un chien enragé. La séquence promet déjà d’être forte en action et rebondissements. On se rend également compte que le scénario sera apocalyptique à souhait. L’ambiance ne sera pas uniquement à l’humour. Visiblement, les héros devront faire face à bien des tourments et des événements dramatiques. On retrouve également les adorables guimauves facétieuses qui font déjà beaucoup parler d’elles sur la toile.

Pourtant, l’ancienne génération n’est pas mise à l’honneur. Sans doute pour attirer une audience nouvelle et rajeunie. Mais les « anciens » iront certainement voir le film pour retrouver les héros de leur enfance, quoi qu’il en soit. Tout cela n’empêche pourtant pas de garder en tête les quelques critiques acerbes partagées sur la toile. Le succès (ou non) appartient désormais au public !

En souhaitant se relancer, la franchise joue gros. Si ce volet ne rencontre pas le succès escompté, on peut certainement craindre la mort définitive de la saga. Rien n’est encore joue évidemment. Réponse après quelques semaines d’exploitation.

