Sos Fantômes 4 : Ernie Hudson pourrait revenir dans le prochain volet de la saga

Alors que le prochain opus de la franchise Sos Fantômes semble confirmé, le comédien Ernie Hudson aborde son possible retour.

La saga Sos Fantômes semble décidément bien se porter. Après un retour réussi il y a quelques mois, les cultissimes chasseurs de revenants pourraient bientôt reprendre du service. Ainsi, Ernie Hudson alias Winston Zeddemore espère reprendre son rôle dans cette nouvelle aventure endiablée. Il faut dire que l’acteur a bien failli ne jamais participer aux films, la production lui ayant d’abord préféré un certain Eddie Murphy. Faute de place dans le planning de ce dernier, Hudson a finalement décroché le rôle, livrant une prestation tout à fait convaincante. Pas étonnant qu’il souhaite plus que tout continuer cette expérience dans le futur.

Ernie Hudson espère revenir dans la franchise – Crédit : Columbia Pictures

Alors reviendra ou reviendra pas, il est encore trop tôt pour l’affirmer. C’est à l’équipe créative désormais qu’appartient le sort de Hudson. Les fans semblent en tout cas favorable à ce que le comédien poursuive son travail au sein de la franchise.

Sos Fantômes 4 se précise, Hudson attend d’être fixé sur son sort

« J’ai entendu dire qu’ils étaient déjà en pleine écriture. Mais pour le moment, personne n’est venu me voir en me proposant concrètement quelque chose. En regardant la dernière scène finale, je pense que Winston a vraiment un rôle à jouer dans le futur. Mais à Hollywood, je ne tiens jamais rien pour acquis. Tout reste sûrement possible » explique ainsi le comédien lors d’une récente interview.

Le comédien redoute surtout d’être remplacé par Arsenio Hall. Car il ne faut pas oublier que ce dernier a prêté sa voix au personnage de Winston dans la série animée Real Ghostbusters. Cela serait sans doute « bizarre » mais avec le système hollywoodien, il faut effectivement s’attendre à tout. L’autre question qui se pose également désormais est de savoir si l’équipe originale acceptera également de faire son énième retour.

Tout est désormais une question de temps. C’est une fois que la scénario sera officiellement bouclé que les choses se confirmeront ou non pour Hudson et ses acolytes ! Affaire à suivre…

Source : Screenrant