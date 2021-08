SOS Fantômes : le nouvel opus sortira exclusivement au cinéma

SOS Fantômes : L’Héritage commence doucement mais sûrement à faire parler de lui. Le quatrième film de la franchise vient de s’offrir une nouvelle bande-annonce, réaffirmant une sortie exclusive au cinéma. Malgré la pression liée à la pandémie et au variant Delta, la production ne compte visiblement pas modifier ses plans. Ce nouvel opus se déroule trente ans après le second. Les acteurs originaux seront de retour. Et la technologie permettra au regretté Harold Ramis de faire une incursion, via des clips d’archives. Très attendu, ce nouvel opus ne doit pas décevoir les fans de la saga, après des versions plus ou moins réussies.

SOS Fantômes : uniquement en salles en novembre 2021 – Crédit : Sony Pictures

« Exclusivement dans les salles de cinéma en novembre » peut-on lire dans la bande annonce. Cela a le mérite d’être clair, à l’heure où les doubles exploitations en streaming sont légions, crise sanitaire et rentabilité obligent.

SOS Fantômes se dégustera uniquement au cinéma

Le film a déjà été reporté à deux reprises. Initialement prévu en juillet 2020, il devait ensuite sortir en mars 2021. Mais la montée en pression de la crise sanitaire à contraint le studio à revoir une nouvelle fois sa stratégie. C’est désormais dans deux mois que SOS Fantômes : L’Héritage se dévoilera enfin au grand public partout dans le monde. Maintenant que de nombreuses salles ont ouvert leurs portes, les producteurs souhaitent motiver le public à y retourner sans tarder. Sony joue donc un immense joker en pariant sur une sortie exclusive sans plateforme de streaming.

Les fans restent divisés par la question. Avec une montée en puissance du variant Delta outre-Atlantique, nombreux sont encore ceux qui boudent les salles obscures. En France, le pass sanitaire n’aide pas non plus à remplir les jauges à leur maximum. Ce nouvel opus doit donc tenir toutes ses promesses pour rencontrer une audience la plus large possible. Faute de quoi, les retombées économiques pourraient être catastrophiques.

Les paris sont ouverts. Mais le retour des acteurs légendaires et un synopsis alléchant risquent bien de faire pencher favorablement la balance. Sauf catastrophe sanitaire, rien ne peut désormais empêcher SOS Fantômes de faire un retour en fanfare !

