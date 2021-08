SOS Fantômes : L’Héritage s’offre des figurines Hasbro de l’équipe originale des Ghostbusters

SOS Fantômes, ou Ghostbusters, est une franchise culte depuis la sortie du premier film en 1948. La série a déjà eu droit à d’innombrables produits dérivés : comics, jeux vidéo, parc d’attractions, série et figurines. D’ailleurs, les figurines des chasseurs de fantômes ont toujours rencontré un franc succès auprès des fans. LEGO a même dévoilé l’année dernière le set ECTO-1 avec 2 352 briques. C’est une copie conforme de la Cadillac Miller-Meteor que l’on retrouvera dans SOS Fantômes : L’Héritage.

L’équipe originale des Ghostbusters – Crédit : Hasbro

Pour célébrer la sortie de SOS Fantômes : L’Héritage ou Ghostbusters : Afterlife qui débarque sur grand écran le 10 novembre 2021, Hasbro a déjà lancé les nouvelles figurines. Si vous ne l’avez pas encore vu, n’hésitez pas à regarder la bande-annonce qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours.

Les figurines Hasbro rendent hommage à l’équipe des Ghostbusters de 1984

Hasbro a donc dévoilé les figurines Ghostbusters Plasma Series qui mesurent un peu plus de 15 cm de haut. Elles sont déjà disponibles en précommande, mais leur sortie n’est prévue que pour septembre 2021. Chaque figurine est vendue à 22,99 $. Hasbro lance aussi un set à 184,99 $ qui contient 8 figurines, mais il sera seulement disponible en décembre 2021.

On retrouve l’équipe originale des chasseurs de fantômes de 1984 avec les acteurs Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson qui incarnent respectivement Dr Peter Venkman, Dr Raymond Stantz et Dr Winston Zeddemore. Il y a aussi les nouveaux personnages Lucky (Celeste O’Connor) et Podcast (Logan Kim). Hasbro lance également les figurines de Trevor (Finn Wolfhard) et Phoebe (Mckenna Grace), mais celle-ci arrivera plus tard dans l’année.

Enfin, Hasbro a prévu une surprise pour les fans de Ghostbusters. Chaque figurine est livrée avec un membre d’un démon surnommé Sentinel Terror Dog. Ils pourront donc assembler le démon en collectionnant les figurines du film tant attendu, mais qui a été reporté à cause de la pandémie.

Source : CBR