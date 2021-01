Souris Logitech MX Master 2S Wireless Mouse : offre spéciale à 59,99€

C’est encore une très belle remise que vous propose Darty sur cette souris Logitech MX Master 2S Wireless Mouse. Pendant les soldes et grâce à une réduction de 40%, son prix passe donc de 99,99€ à 59,99€.

Souris Logitech MX Master 2S : 40% de remise chez Darty

Affichée à un prix de départ de presque 100€, cette souris Logitech MX Master 2S de 2017 est donc à un prix plus qu’abordable chez Darty pendant les soldes. Si vous cherchez une souris sans fil de qualité et fiable, ce produit devrait répondre à vos attentes.

Révolutionnaire, cette souris est dotée du Logitech Flow, grâce à elle vous allez pouvoir contrôler deux ordinateurs en même temps et copier-coller votre contenu entre eux. Autre atout intéressant, grâce à son capteur de précision de 4000 PPP vous pourrez utiliser votre souris sur n’importe quel type de support : bois ou verre vous irez aussi vite sans soucis.

Son confort ne gâche rien puisqu’elle épousera la forme de votre main et de votre poignet, le positionnement des boutons et des roulettes assurera un contrôle précis et une utilisation fluide et rapide. En effet grâce à sa roulette qui s’adapte à la vitesse il sera possible de passer au défilement par pallier.

Toutefois si vous préférez découvrir la reine des souris vous pouvez toujours vous tourner vers sa grande sœur, pour en savoir plus découvrez le test de la souris Logitech MX Master 3.