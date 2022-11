Sous la pression de ses concurrents, Samsung pourrait dévoiler son Galaxy S23 dès début février

Le Samsung Galaxy S23 pourrait être lancé plus tôt que d’habitude, dès mi février, afin de prendre de vitesse les concurrents (chinois) du coréen.

Le lancement du prochain vaisseau amiral de la gamme de smartphone de Samsung se rapproche à grands pas. Du coup, les fuites concernant le futur Galaxy S23, ainsi que ses deux déclinaisons habituelles, les Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra se font de plus en plus nombreuses.

Habituellement, Samsung dévoile officiellement son nouveau modèle vers le milieu du mois de février, pour un disponibilité effective dans les deux semaines qui suivent, soir fin février / début mars. Or, pour l’année 2023, il semblerait que le constructeur ai décidé de précipiter quelque peu les choses, afin de prendre une légère avance sur ses concurrents et au passage booster les ventes du premier trimestre.

Rendu du Galaxy S23 © OnLeaks / Digit

C’est du moins ce que crois savoir le site coréen Chosun. En effet, ce dernier annonce que Samsung prévoit de dévoiler le Galaxy S23 au cours de son événement Samsung Unpacked, qui devrait se tenir à San Francisco dès la première semaine de février. Du coup, les livraisons du smartphone pourraient débuter dès la seconde moitié du mois de février.

Il y a quelques jours, les premiers clichés issus du capteur de 200 mégapixels qui devrait équiper le Galaxy S23 Ultra ont fuité sur le Web. Ce capteur photo principal remplacera le capteur de 108 mégapixels présent dans les Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra et Galaxy S22 Ultra.

Quand au processeur, les choses ne sont pas encore très claires. Habituellement, les modèles destinés à l’Europe embarquent un processeur Samsung Exynos, alors que les smartphones vendus aux état-unis sont équipés de la dernière puce Qualcomm du moment. Et si les dernières rumeurs laissent entendre que le Galaxy S23 ne pourrait être équipé que du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le site Chosun précise que la nouvelle puce Samsung Exynos 2300 pourrait encore être présente au sein de certains modèles…