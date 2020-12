Space Force : après Star Trek, l’agence américaine copie Marvel

Comment ne pas faire le lien entre les Gardiens de la Galaxie et la nouvelle décision de Space Force ?

Voulu par Donald Trump, Space Force est l’équivalent pour l’Espace de ce qu’est l’US Air Force pour l’aviation, c’est-à-dire une branche de l’armée américaine dédiée à la défense du cosmos pour les intérêts nationaux. Toutefois, avec ses inspirations flagrantes piochées dans la science-fiction, l’agence est vue par certains comme une parodie d’elle-même.

Star Lord à la tête de Space Force ?

Space Force est née il y a un an, le 20 décembre 2019 sous l’impulsion de Donald Trump et la direction de Mike Pence. À l’occasion de son premier anniversaire, ce dernier est revenu sur les équipes qui y travaillent. L’agence emploie non moins de 2000 personnes et 3600 candidatures sont en cours d’étude. Selon le vice-président américain, l’objectif est de faire grandir le personnel de l’agence pour atteindre « sous peu » les 6000 membres.

Il a également profité de cette occasion pour annoncer le nouveau titre que portent dorénavant les agents de Space Force. Il faut maintenant les appeler « les Gardiens ». Il est impossible de faire abstraction de la ressemblance flagrante avec l’équipe des Gardiens de la Galaxie emmenée par Star Lord. Les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux, beaucoup raillant cette décision. D’autres vont même jusqu’à faire le parallèle avec le film de Dreamworks « Les Cinq Légendes », ou « Rise of the Guardians » dans son titre original mettant en scène le Père Noël, la Fée des Dents et le Lapin de Pâques comme protecteurs des enfants.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Space Force pioche dans la pop culture et particulièrement la science-fiction pour trouver l’inspiration. En ce qui concernait son logo déjà, beaucoup avaient fait remarquer la très forte ressemblance avec celui de Starfleet, le pendant de Star Force dans l’univers de Star Trek. Il y a fort à parier que ce nouveau titre sera tourné en ridicule par Steve Carrell lors d’un prochain épisode de la série Space Force diffusée sur Netflix.

