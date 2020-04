SpaceX aurait interdit à ses employés d’utiliser Zoom, l’application de visioconférence

L’entreprise d’Elon Musk, SpaceX, aurait complètement banni l’utilisation de Zoom, l’application de visioconférence, à cause des failles de sécurité et de confidentialité. Un email aurait été envoyé aux employés pour les informer de la nouvelle mesure.

Crédit : Zoom

En cette période de crise sanitaire, de plus en plus d’employés sont dorénavant en télétravail. Les réunions et conférences professionnelles doivent donc être tenues à distance par le biais d’Internet. Pour cette raison, les applications de visioconférences sont en plein essor, à tel point que Zoom est devenue l’application la plus téléchargée de l’App Store dans 77 pays, dont la France. Néanmoins, son utilisation n’est pas sans controverse. Elle a récemment été au cœur d’un problème de confidentialité majeur puisque la version iOS envoyait automatiquement les données personnelles de ses utilisateurs à Facebook. Plus récemment, les autorités américaines ont averti les utilisateurs de potentiels problèmes de sécurité, après que deux failles aient été découvertes. Celles-ci permettaient aux hackers de prendre le contrôle de la webcam et des microphones des utilisateurs de Zoom sous macOS.

Télétravail : logiciels, connexion Internet, matériel, comment s’organiser avec les moyens du bord ?

SpaceX bannit complètement Zoom Video Communications

Selon un rapport de Reuters, SpaceX aurait donc envoyé un mail à l’ensemble de ses employés hier : « nous comprenons que beaucoup d’entre vous utilisaient cet outil pour faciliter les conférences et les réunions. Veuillez utiliser d’autres moyens de communication tels que les emails, les SMS et les appels téléphoniques ».

Elle n’aurait donc pas précisé à ses employés quelle sont les alternatives sécurisées pour remplacer Zoom. À moins que, du point de vue de la société d’Elon Musk, il n’y ait pas de moyen de communication assez fiable pour les réunions et les conférences. Et pourtant, c’est compliqué d’imaginer tenir une réunion à distance avec plusieurs collègues sans passer par un outil de visioconférence. Envoyer des emails n’est pas aussi productif et rapide que de pouvoir discuter en direct.

Si vous êtes également au télétravail et que vous préfériez utiliser une alternative à Zoom, du moins jusqu’à ce que les problèmes de sécurité soient réglés, veuillez consulter notre sélection des meilleurs logiciels et services gratuits ou payants.

Source : CNET