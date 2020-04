SpaceX enverra 4 astronautes vers l’ISS pour son premier vol opérationnel habité

Crédits : SpaceX

La NASA semble très confiante vis à vis des progrès de SpaceX. Si le vol d’essai se passe bien, ce ne sont pas moins de 4 astronautes qui embarqueront à bord de Crew Dragon vers la Station Spatiale Internationale pour la première mission opérationnelle habitée.

4 astronautes vers l’ISS : 3 américains et un japonais

Shannon Walker et Soichi Noguchi ont été choisis pour rejoindre Michael Hopkins et Victor Glover Jr. dans la première mission opérationnelle de Crew Dragon, la capsule prévue pour envoyer des astronautes dans l’espace. Ce sont ainsi 3 astronautes de la NASA et un de la JAXA, l’agence spatiale japonaise, qui décolleront vers l’ISS d’ici la fin de l’année.

Bien sûr, ce vol est conditionné par deux éléments majeurs. Le premier est le succès du vol inaugural de Crew Dragon qui se tiendra à partir de la mi-mai. Le second est évidemment la pandémie Covid-19 dont les conséquences touchent tous les secteurs et dont l’avenir est encore incertain. SpaceX a d’ailleurs lancé la production de gel hydroalcoolique et et de visières La NASA ne prendra pas le risque d’envoyer des astronautes potentiellement infectés vers l’ISS. La capsule Crew Dragon sera montée sur une fusée Falcon 9, elle aussi conçue et fabriquée par SpaceX.

La voie semble donc toute tracée pour la société d’Elon Musk. Elle est vue comme salvatrice pour l’industrie spatiale américaine qui n’a plus envoyé d’astronautes dans l’espace depuis le sol américain depuis une décennie, recourant donc au service de l’agence spatiale russe Roscomos, ce qui déplaît à l’administration actuelle du pays de l’Oncle Sam et à nombre de ses concitoyens. Crew Dragon marquera aussi le début de l’aventure du tourisme spatial pour SpaceX qui a récemment signé plusieurs contrats dans le domaine.

Source : BGR