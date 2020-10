SpaceX et Elon Musk au cœur d’une nouvelle série HBO

La mini-série sera très sobrement appelée « SpaceX ». HBO a décidé de mettre en scène les débuts de la compagnie spatiale. La série sera basée sur la biographie d’Elon Musk écrite par Ashlee Vance. D’après les premières informations, Elon Musk ne serait pas impliqué sur le projet. Le format de la série sera de 6 épisodes.

Le vaisseau spatial de SpaceX, Crew Dragon. Crédits : Pixabay

La série se concentrera sur les débuts de SpaceX, et plus particulièrement sur la mission de la capsule Crew Dragon, qui a permis de lancer des astronautes de la NASA dans l’espace, puis de les ramener sur Terre. On y suivra donc le recrutement par Elon Musk d’une équipe d’ingénieurs, les débuts du développement, puis le lancement de la capsule Crew Dragon.

L’équipe en charge de la réalisation de cette série est prometteuse. Channing Tatum a été choisi pour la production, et Doug Jung à l’écriture du scénario. Ce dernier a participé à de nombreuses productions à succès, parmi lesquelles Mindhunter, la série de Netflix. Il sera intéressant de voir comment le PDG de Tesla et SpaceX sera dépeint dans ce programme, Elon Musk n’ayant encore jamais été interprété à ce jour. Son personnage particulier sera sans doute l’une des clés de la réussite de cette série.

SpaceX, le projet d’Elon Musk qui a déjà dépassé toutes les attentes

Créée en 2002 par Elon Musk, la jeune entreprise spatiale a su s’imposer parmi les plus grandes institutions spatiales du monde. Partie avec l’objectif simple mais ambitieux de diminuer les coûts des voyages spatiaux par dix, l’entreprise a notamment réussi à introduire les fusées spatiales réutilisables. Sur un autre front, SpaceX se sert des lanceurs réutilisables pour alimenter en satellites sa constellation Starlink. Des résultats qui impressionnent, malgré les quelques pépins rencontrés en course de route. SpaceX est aujourd’hui un acteur très sérieux du secteur spatial et travaille avec les plus grandes agences spatiales internationales, y compris la NASA.

Toujours soucieux d’allier l’utile à l’insolite, Elon Musk n’hésite pas à apporter des touches de folie dans ses projets. On pense notamment à son mannequin cosmonaute Starman, lancé dans l’espace à bord d’un roadster Tesla. Plus récemment, le PDG a impliqué SpaceX dans la réalisation du nouveau film de Tom Cruise, qui sera le premier film à être tourné sans l’espace.

Source : Teslarati