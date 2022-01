SpaceX : incontrôlable, le second étage d’une fusée va percuter la Lune

La Lune va recevoir une visite prématurée de SpaceX – Crédit : Unsplash

Dans le cadre du programme Artemis, SpaceX fournira à la NASA un atterrisseur qui permettra d’acheminer des astronautes sur la Lune en 2025. Mais la société d’Elon Musk va finalement s’inviter sur notre satellite avec beaucoup d’avance. Avant de vous en révéler la raison, un petit rappel des faits s’impose. En 2015, une Falcon 9 avait permis d’envoyer le Deep Space Climate Observatory dans l’espace. Généralement, les étages supérieurs de Falcon 9 achèvent leur course dans l’atmosphère terrestre, ce qui les détruit. Sauf que l’étage incriminé était monté si haut qu’il n’avait plus assez de carburant pour revenir sur Terre.

C’est ainsi qu’il vogue dans le cosmos depuis près de sept ans. Et il s’apprête à finir ses pérégrinations sur la Lune. C’est l’astronome Bill Gray qui a révélé l’impact à venir. D’après lui, le fragment de fusée avait notamment frôlé notre satellite au début du mois. Assez pour changer son orbite.

SpaceX : une fusée va percuter la Lune à plus 9000 km/h

Par conséquent, le second étage achèvera son périple le 4 mars prochain en percutant de plein fouet la Lune à une vitesse dépassant les 9000 km/h. Une information confirmée par d’autres observateurs. C’est sur la face cachée de la Lune, où un objet cubique avait été découvert, que l’impact se produira. Il sera donc impossible d’observer l’évènement depuis notre planète.

Mais le cratère laissé pourrait être repéré plus tard par les sondes Lunar Reconnaissance Orbiter et Chandrayaan-2. « Elles finiront bien par survoler la zone et pourront ainsi observer un cratère d’impact très frais et probablement nous apprendre quelque chose sur la géologie (enfin, la sélénologie) de cette partie de la Lune », souligne Bill Gray sur le site de Project Pluto.

Précisons que la NASA avait déjà envoyé des étages de fusée Saturn V et Atlas V s’écraser sur la Lune. Par ailleurs, des déchets spatiaux – non téléguidés par les chercheurs – ont potentiellement aussi pu finir leur course sur notre satellite. Le cas échéant, ils auraient toutefois échappé à la vigilance des astronomes. Dans les années 50, l’armée américaine prévoyait même de faire exploser une bombe nucléaire sur la Lune pour marquer les esprits soviétiques. Un projet qui a finalement été abandonné.

