SpaceX : Lancement réussi pour le nouveau satellite GPS III SV04

En 2016, L’US Air Force avait choisi SpaceX pour lancer un nouveau satellite GPS III. Il faut dire qu’avec le projet Starlink, visant à lancer 12 000 satellites en orbite, la firme d’Elon Musk n’est pas novice en la matière. Après le lancement manqué le 2 octobre dernier, SpaceX a cette fois-ci réussi son coup. La compagnie spatiale a lancé avec succès un satellite GPS de troisième génération. Après une longue préparation qu’il était possible de suivre en direct, la fusée a décollé à 18h24, heure de la côte est américaine, soit 00h24 heure française. La Falcon 9 s’est élevée sans problème grâce à ses neuf moteurs Merlin 1D, prouvant une nouvelle fois le savoir faire de SpaceX. Deux de ces moteurs sont des pièces de remplacement.

La fusée Falcon 9, prête au lancement. Crédits : YT/Raw Space

Le satellite GPS III a pour but de remplacer les anciens satellites GPS. Ils sont sur le papier trois fois plus précis que leurs prédécesseurs, et plus sécurisés contre les cyberattaques. C’est le quatrième satellite GPS III placé en orbite. Le lancement a eu lieu depuis le Space and Missile Systems Center (SMC) en Floride, . L’organisation s’est montrée satisfaite de sa collaboration avec SpaceX. « Je suis fier du 83e lancement réussi […] et je me réjouis de nos futures missions avec SpaceX », a déclaré le colonel Robert Bongiovi, directeur des lancements au SMC.

Mission accomplie pour SpaceX, après son échec en Octobre 2020

Les fondements de cette opération sont principalement militaires. Le satellite a été lancé pour le compte de la Space Force américaine, qui va largement bénéficier de l’usage de ce nouveau satellite. « Le programme GPS III continue de progresser dans la modernisation de la constellation GPS de la force spatiale américaine, tout en maintenant les standards pour la position, la navigation et le chronométrage », a déclaré le colonel Edward Byrne, chef de la division des systèmes spatiaux.

Après l’échec de la même opération en octobre dernier, SpaceX a donc cette fois-ci mené à bien l’opération. SpaceX avait abandonné l’essai après la détection d’une anomalie moteur juste avant le décollage. Cela a permis aux équipes de SpaceX d’annuler le lancement à temps. Les ingénieurs ont pu récupérer le matériel et reprogrammer l’opération à hier, sans perte de matériel. Une manœuvre couronnée de succès, donc, au grand bonheur d’Elon Musk et de ses équipes.

Un lancement de satellite vu par… un satellite

