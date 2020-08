SpaceX : le prototype de la fusée Starship réalise son premier vol à 150 mètres du sol

SpaceX est en train de concevoir un prototype de fusée pour emmener des gens sur la lune, et peut-être plus tard sur Mars. Starship SN5 a décollé d’un stand de lancement dans le sud du Texas et a volé jusqu’à une hauteur d’environ 150 mètres avant d’effectuer une descente contrôlée vers une plateforme d’atterrissage.