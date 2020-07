SpaceX : les deux astronautes américains reviendront sur Terre le 2 août

Les astronautes de la NASA Robert Behnken et Douglas Hurley, les tout premiers à avoir voyagé en orbite à bord d’une fusée SpaceX, ont pour objectif de revenir sur Terre le 2 août, a annoncé vendredi l’agence spatiale.

Le retour de la mission marquera la fin d’un long séjour dans l’espace d’un peu plus de deux mois pour les astronautes américains. Après leur lancement à bord d’une fusée Falcon 9 le 30 mai, l’équipage est arrivé à la Station spatiale internationale (ISS) quelques heures plus tard et a amarré sa capsule Dragon Endeavour à la Station.

Crédit : Jim Bridenstine / Twitter

C’était la première fois qu’un vaisseau spatial avec équipage était lancé des États-Unis depuis 2011, date à laquelle le programme de navette spatiale a pris fin. Entre cette date et cette mission, les astronautes américains ont voyagé exclusivement à bord de fusées russes. La Russie n’est d’ailleurs pas convaincue par cette première mission américaine.

À terme, Dragon amènera régulièrement à l’ISS quatre astronautes à la fois, provenant de la NASA et d’agences spatiales partenaires au Canada, au Japon, en Europe et éventuellement en Russie.

Ce sera la première fois que la capsule SpaceX fera le voyage vers la Terre avec des astronautes. Elle avait effectué avec succès un test sans équipage l’année dernière.

Les astronautes ont passé leurs journées à effectuer des sorties dans l’espace pour moderniser le matériel de la station spatiale. Ils ont également réalisé des expériences scientifiques conçues pour l’environnement en microgravité à bord de la station.

La fin d’une mission historique

Le voyage que Behnken et Hurley ont commencé en mai ne sera pas considéré comme un succès tant qu’ils ne seront pas rentrés sains et saufs sur Terre. En effet, le voyage de retour sera tout aussi périlleux que le voyage en orbite.

Si les conditions météorologiques le permettent, les astronautes monteront à bord de leur vaisseau spatial Crew Dragon le 1er août. Ils passeront une journée à descendre lentement vers la Terre. Le lendemain, la capsule se frayera un chemin à travers l’épaisse atmosphère terrestre. Celle-ci déploiera des parachutes pour amortir leur atterrissage dans l’océan Atlantique.

Source : NASA