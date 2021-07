SpaceX : les habitants d’un village du Texas fatigués des rachats de terrains

La conquête spatiale a besoin d’espace. Le milliardaire Elon Musk et son entreprise pionnière SpaceX rachètent des terrains dans le but de s’étendre. Une opération qui ne plait pas à tout le monde.

L’espace, nouvel eldorado des milliardaires ? Alors que Jeff Bezos et Richard Branson s’envoleront d’ici quelques jours, Elon Musk décide quant à lui de rester sur Terre. Et de racheter des terrains d’un village texan pour étendre sa base SpaceX. Une décision qui ne semble pas faire que des heureux parmi les habitants du village.

Lancement de la fusée Falcon Heavy – Crédit : SpaceX / Unsplash

Les habitants de Boca Chica Village, au Texas, ont depuis leurs jardins une vue particulièrement unique. Ici, pas de montagne ni d’une vue sur mer. Le paysage est plutôt composée… de fusées. Boca Chica Village se trouve en effet à seulement quelques mètres de la base SpaceX, l’entreprise pionnière dans la conquête de l’Espace. Afin de s’étendre, SpaceX rachète des terrains de Boca Chica Village. Au plus grand dam des habitants.

Les objectifs de SpaceX sont grands. Alors que l’entreprise se voit travailler avec la NASA, le besoin de s’étendre se fait ressentir. Problème ? Certains habitants de Boca Chica Village refuse de partir et dénonce le harcèlement incessant de SpaceX, qui pousse les récalcitrants à vendre leur terrain.

SpaceX, un voisin de plus en plus envahissant

Ce besoin de s’étendre n’est autre que le souhait d’Elon Musk de créer un véritable village spatial baptisé Starbase. Pour ce faire, le milliardaire force les habitants de Boca Chica Village à vendre leurs biens.

Estimées à 40 000 dollars, ces maisons sont rachetées par SpaceX pour trois fois plus cher. L’entreprise ne laisse cependant qu’une dizaine de jours aux habitants pour se décider, avant de menacer une réquisition. Plus problématique encore, les propriétaires se voient dans l’impossibilité de louer leurs biens immobiliers. Sans oublier que l’eau et l’électricité sont régulièrement coupées, et que les nuisances provoquées par une base spatiale sont particulièrement bruyantes et gênantes.

Un véritable cauchemar pour Boca Chica Village, mais une renaissance pour la ville de Brownsville, située à quelques kilomètres à peine de la base spatiale. Le marché de l’immobilier y repart à la hausse, les employés de SpaceX souhaitant s’installer près de leur lieu de travail. Une situation compliquée, mais qui semble bel et bien perdue d’avance pour les habitants de Boca Chica Village.

Source : France24