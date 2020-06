SpaceX prévoit des bases maritimes pour ses missions d’exploration spatiale

La crise pandémique de la COVID-19 a fait plonger l’économie mondiale, mais celle-ci n’a pas empêché Elon Musk de surprendre une nouvelle fois avec une initiative étonnante. Le patron de SpaceX vient en effet d’annoncer qu’il lance une campagne de recrutement d’ingénieurs qui vont travailler sur la conception de bases maritimes pour lancer ses fusées réutilisables, notamment le super vaisseau spatial Starship dont le développement est la priorité absolue de SpaceX.

Crédit : SpaceX

SpaceX a réalisé que d’avoir des bases spatiales sur le sol terrestre présente des inconvénients et principalement en termes de bruit et de sécurité. L’entreprise a donc eu l’idée de construire ses bases sur des infrastructures maritimes comme sur d’anciennes plateformes pétrolières mais aussi en en construisant de nouvelles.

L’agence Spatiale Européenne veut une fusée Ariane comme celle de SpaceX

Ces plateformes seraient très rapidement accessibles car reliées aux côtes à proximité par un réseau de transport HyperLoops, également propriété d’Elon Musk. Cela permettra de transporter le personnel, les astronautes et les civils très rapidement.

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw