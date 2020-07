SpaceX récupère pour la première fois les deux parties de sa fusée Falcon 9

La mission de lundi a lancé un satellite de communication sud-coréen, ANASIS-II. Le premier étage est revenu sur Terre et a atterri en mer sur le droneship Just Read the Instructions. C’est la 57ème fois que SpaceX réussit à faire atterrir le premier étage de sa fusée.

Crédit : SpaceX

Pour rattraper le nez de la fusée, SpaceX a utilisé deux grands bateaux et un énorme filet orientable. Lorsque la tête de la fusée commence à retomber après avoir été larguée, elle est positionnée de manière à maximiser sa capacité de survie et à ralentir la descente. Celle-ci est d’ailleurs séparée en deux parties, d’où l’intérêt d’avoir deux bateaux.

Ce coup-ci, SpaceX a réussi à attraper les deux parties de la coiffe du Falcon 9. Il s’agit de l’enveloppe qui se place en haut du lanceur et contient la charge utile. Après avoir quitté les couches denses de l’atmosphère, elle se divise en deux parties, qui retombent vers la Terre. SpaceX avait déjà réussi par le passé à récupérer une des deux parties de la coiffe, mais jamais les deux en même temps.

Sur Twitter, SpaceX a partagé des vidéos où l’on voit les bateaux réceptionner le nez de la fusée. Celui-ci descend doucement à l’aide de parachutes et vient se déposer dans le filet géant.

Both fairing halves caught from space by @SpaceX ships! — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2020

Videos of yesterday’s catch of both fairing halves pic.twitter.com/yzTDFzlulL — SpaceX (@SpaceX) July 21, 2020

Des économies conséquentes

Elon Musk a précédemment indiqué que ces pièces coûtaient environ 6 millions de dollars. Si elles reviennent intactes, elles peuvent faire économiser des dizaines d’heures de travail et des millions de dollars d’investissements supplémentaires.

SpaceX a d’ailleurs réutilisé le premier étage de la fusée Falcon 9 qui a propulsé les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley vers l’ISS.

