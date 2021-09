SpaceX vient de lancer quatre civils en orbite

SpaceX vient de réaliser ce qui est une première pour l’entreprise spatiale d’Elon Musk. Via la mission Inspiration4, la firme vient de propulser quatre civils en orbite à bord du vaisseau Crew Dragon.

La mission Inspiration4 de SpaceX a ainsi décollé du Centre Spatial Kennedy à 00:02 GMT, soit 2h02 heure française. Au sommet du lanceur Falcon 9, dont le record de réutilisation du premier étage a été battu l’an dernier, le vaisseau spatiale Crew Dragon. Celui-ci embarque quatre passagers issus du civil.

Vaisseau Crew Dragon : Crédit : wikimedia

Jared Isaacman, fondateur et PDG de l’entreprise Shift4 Payments, est à l’origine de l’initiative et commandant de la mission. Ce dernier a en effet acheté lui-même un vol à bord de la capsule Dragon de SpaceX, pour un montant qu’il n’a pas divulgué. Son objectif : inspirer l’humanité et collecter des fonds pour la recherche contre le cancer chez l’enfant. Il a ainsi déclaré attribuer les trois sièges restants à trois profils bien précis.

Inspiration4 de SpaceX : un objectif humanitaire avant tout

Le premier siège du Dragon était réservé à un travailleur de première ligne. C’est ainsi Hayley Arceneaux qui fut choisie. Hayley est une survivante du cancer, mais également une assistante médicale. Elle travaille même désormais pour l’organisation qui lui a sauvé la vie. Celle-ci est aussi la plus jeune américaine à voler dans l’espace.

La deuxième place fut mise aux enchères, les bénéfices étants reversés au St. Jude Children’s Research Hospital, un centre de recherche dédié à la lutte contre les maladies graves qui touchent les enfants. La structure recevra donc la généreuse somme de 13 millions de dollars. Le gagnant a été tiré au sort parmi les donateurs : il s’agit de Chris Sembroski.

Le troisième et dernier siège était à gagner dans le cadre d’un concours. Lors de celui-ci, des entrepreneurs de tout le pays sont entrés en compétition afin de créer une boutique permettant de récolter des fonds pour l’hôpital St George. Les participants devaient alors proposer des vidéos de promotion de leurs boutiques en ligne. Le gagnant et troisième passager est donc Sian Proctor, géoscientifique et professeur au Southern Mountain Community College de Phoenix.

Source : space.com