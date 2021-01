Spider-Man 3 : des indices sur la présence de Mysterio dans le film ?

Mysterio est-il vraiment mort dans Spider-Man : Far from home ? Les fans commencent à en douter. Dans une vidéo prise sur le tournage du prochain film sur l’homme-araignée, on aperçoit quelques détails liés au vilain incarné par Jake Gyllenhaal.

Mysterio est-il vraiment mort ? – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Les images montrent un panneau d’affichage sur lequel sont accrochés divers posters et flyers. On y voit notamment une affiche représentant le casque en forme d’aquarium de Mysterio. Sous l’illustration, on peut lire les mots : « I BELIEVE ». Cela veut-il dire que le grand vilain n’est pas mort et sera de retour dans Spider-Man 3 ?

Après des rumeurs en décembre dernier sur la présence de Jake Gyllenhaal au casting du film, certains fans voient dans ces images une nouvelle preuve. Mais cette conclusion est peut-être un peu rapide. La fin de Spider-Man from home aura forcément des conséquences sur le scénario de sa suite, et il n’est donc pas surprenant que celle-ci contienne des références à Mysterio. Ce dernier a piégé Peter Parker et révélé son identité au reste du monde. On imagine donc que l’homme-araignée sera en fuite dans Spider-Man 3, et devra trouver un moyen de prouver son innocence. Il pourrait pour cela demander de l’aide à l’avocat Matt Murdoch. Selon de récents bruits de vouloir, l’acteur de la série Daredevil Charlie Cox aurait en effet été aperçu sur le tournage du film.

Image prise sur le tournage de Spider-Man 3 – Source : atlanta_filming/Instagram



La mort de Mysterio était-elle une illusion ?

Mais il est également possible que Mysterio ait réussi à survire et que sa mort ne soit qu’une autre de ses grandes illusions. Si Gyllenhaal est bien de retour dans Spider-Man 3, Peter Parker aura beaucoup d’ennemis à affronter. On sait en effet qu’Electro, incarné par Jamie Foxx dans The Amazing Spider-Man 2, sera lui aussi présent.

Mais l’homme-araignée aura du soutien. Sur le même panneau d’affichage, on peut voir des flyers avec le message : « Citizens to Defend Spidey. ». Peter pourra aussi compter sur l’aide de Doctor Strange, qui jouera un rôle de mentor pour le jeune super-héros. Le casting du film s’annonce déjà cinq étoiles. Spider-Man 3 sortira en salles en décembre 2021.

