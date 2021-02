Spider-Man 3 : Sony dévoile des liens entre le film et la série WandaVision

Rien n’échappe aux fans de Marvel, et au site The Illuminerdi, qui a relevé des détails très intéressants dans un post Instagram de Sony. La story montre une une du journal The Daily Bugle, sur laquelle on peut lire deux informations qui semblent faire référence à WandaVision.

Spider-Man croisera-t-il le chemin de la Sorcière Rouge ? – Crédit : Marvel Entertainment

La plus évidente se trouve en haut à droit de la page. Dans un encadré bleu, on peut lire la phrase suivante : « The government has an area 52 in New Jersey », (Le gouvernement a une zone 52 dans le New Jersey). Cette information peut difficilement être une coïncidence. Rappelons en effet que Westview, petite ville dans laquelle Wanda a créé sa réalité alternative, se trouve également dans le New Jersey. Le terme zone 52, fait évidemment référence à la célèbre zone 51, dans laquelle le gouvernement américain cacherait des preuves de l’existence d’extraterrestres.

Image de la story postée par Sony – Source : The Illuminerdi

Les astronautes du SWORD dans Spider-Man 3 ?

Un autre indice pourrait aussi se cacher dans le bas de la une du journal. Une phrase dit : « Find these darn astronauts ! ». Ces astronautes seraient-ils les mêmes astronautes évoqués dans l’épisode 4 de WandaVision ? Lorsque Monica Rambeau retourne dans les bureaux de SWORD, elle demande en effet des nouvelles du « programme d’entraînement d’astronautes ». Cette information ne sera pas davantage expliquée dans l’épisode, mais Marvel ne l’a certainement pas placée là au hasard. Cette publication le confirme, les événements de WandaVision auront bien des conséquences sur la suite de la phase 4 du MCU.

La Sorcière Rouge sera donc très présente dans les prochains films. Rappelons qu’elle saura notamment au casting de Doctor Strange 2, qui sortira en 2022. Sera-t-elle aussi présente dans Spider-Man 3 ? Cela semble un peu moins probable, mais les événements de Westview seront visiblement évoqués. Le casting de Spider-Man 3 est en outre déjà bien rempli. Jamie Foxx sera en effet de retour dans la peau d’Electro, et Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient également être de retour. Si tout va bien, Spider-Man 3 débarquera en salles le 17 décembre 2021.

