Spider-Man : comment Marvel a réussi à convaincre les anciennes stars de la franchise de revenir dans No Way Home ?

Selon Kevin Feige, il n’aura pas été simple de négocier avec les figures iconiques de la saga Spider-Man pour qu’elles acceptent de faire leur retour dans No Way Home.

Après de longs mois d’attente, No Way Home vient enfin de débarquer dans les salles obscures. Partout, le film tutoie déjà des sommets et voit le box-office mondial s’emballer littéralement. Pas étonnant, car ce nouveau projet réserve bien des surprises. Les critiques sont dithyrambiques et le public ne tarit pas non plus d’éloges sur la performance artistique de ce nouvel opus. Mais ce qui suscite le plus grand intérêt est bien évidemment le retour de grandes stars qui ont fait les belles heures de la franchise. De Willem Dafoe en passant par Alfred Molina, ils sont finalement nombreux à avoir dit « oui ».

No Way Home : un florilège de stars de la franchise au générique – Crédit : Sony Pictures

Mais en coulisses, tout n’a pas été simple pour convaincre ce beau monde de rempiler pour une nouvelle aventure. Dans une récente interview, Kevin Feige est revenu plus en détails sur les longues et complexes négociations mises en place pour parvenir à ce petit exploit.

Spider-Man : de grosses négociations pour convaincre les comédiens de revenir

Sans tout dévoiler des comédiens qui apparaissent dans ce nouvel opus, il convient de saluer la persévérance de Feige et des équipes créatives. « Il a fallu faire en sorte de mettre tout le monde d’accord avec notre idée, que nous trouvions géniale. Veux-tu venir dans le film ? Oui. Puis-je lire le script ? Non ! C’est ce qui a d’ailleurs été le plus difficile : convaincre des comédiens sans qu’ils puissent lire le scénario. Heureusement, nous avons notre super productrice, Amy Pascal. Elle est capable d’appeler n’importe qui, n’importe quand pour les convaincre. C’est un maître en son genre » témoigne ainsi Feige.

Vu le succès de ce nouvel opus, les comédiens en question doivent être bien heureux d’avoir finalement accepté. Ce triomphe donne déjà des ailes à Sony, qui souhaite mettre en chantier 3 volets supplémentaires. Même si aucun accord officiel n’est encore signé, Feige devrait logiquement rapidement sauter le pas. Ainsi, Tom Holland pourrait à nouveau enfiler la combinaison de l’homme-araignée bien plus vite qu’il ne le pense !

Un conseil : foncez dans les salles obscures, vous risquez d’être surpris ! Si vous êtes un amoureux de la franchise, vous allez retrouver bon nombre de visages familiers !

Source : Screenrant