Spider-Man : de nombreuses scènes « excellentes » ont été coupées dans No Way Home

Selon le scénariste Erik Sommers, de nombreuses scènes passionnantes ont dû être coupées au montage final de Spider-Man : No Way Home.

Spider-Man : No Way Home continue son ascension au box-office mondial. En plus de retours critiques dithyrambiques, le public a gratifié le film des plus hauts scores jamais atteints sur le site Rotten Tomatoes. Il faut bien avouer que ce nouvel opus a tenu toutes ses promesses. Retour de méchants emblématiques, arc narratif dense et réalisation spectaculaire : tout y est. D’ailleurs, No Way Home est à ce jour le plus long film jamais réalisé pour la franchise. Un choix qui a tout de même poussé l’équipe créative à couper de nombreuses scènes au montage final. Qualifiées d’exceptionnelles par son scénariste, ces séquences n’avaient pas un lien direct avec l’histoire de Peter Parker. Mais elles auraient été salvatrices pour le film dans son ensemble.

No Way Home : de nombreuses scènes coupées au montage ? – Crédit : Sony Pictures

Au cours d’une récente interview, Sommers est revenu plus largement sur le sujet, dévoilant de nombreux détails sur les scènes en question.

No Way Home se prive de nombreuses séquences

« C’est un film Spider-Man. Alors tout ce que vous racontez doit être au service de Peter Parker. Nous avons donc pris de nombreuses décisions, parfois douloureuses. Il fallait faire avancer les choses dans le bon sens. Parfois on se dit que les méchants pourraient faire ceci ou cela. Mais nous n’avons pas pu tout mettre, et parfois il vaut mieux abandonner certaines choses même si ce sont de vraies pépites » explique ainsi Sommers à la presse.

On ne saura par contre jamais si les scènes en question ont été tournées puis coupées. Ou bien si elles ont directement été retirées avant la distribution du scénario final aux comédiens. Si ces séquences existent, tout le monde espère qu’elles seront visible dès la sortie du Blu-Ray en bonus ou dans un nouveau montage intégral du film. Le mystère, là encore, reste entier. Etant donné la qualité scénaristique globale du film, il y a fort à parier que ces moments sont aussi bons que le reste.

En attendant d’en savoir plus, il est encore temps de se rendre dans les salles obscures pour découvrir No Way Home. La production, quant à elle, semble déjà plancher sur le futur de la franchise, toujours avec Tom Holland.

Source : Screenrant