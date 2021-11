Spider Man : Electro utiliserait le même arc réacteur que Tony Stark dans No Way Home

Les fans ont en sont persuadés : Electro utiliserait le même arc réacteur que Tony Stark dans Spider-Man: No Way Home.

Plus que quelques semaines de patience avant de découvrir Spider-Man : No Way Home. Ce nouveau volet mettra notamment à l’honneur une pléiade de supers-méchants ayant marqué la franchise. Parmi eux, on retrouve évidemment Electro. Campé par Jamie Foxx, le personnage s’est offert au passage un relooking majeur. En effet, Electro a abandonné son costume bleu pour un nouvel équipement ressemblant davantage à celui des bandes-dessinées source. Mais un détail a frappé les fans en visionnant la bande-annonce. Il semblerait que le personnage utilise un arc réacteur, en tout point similaire à celui de Stark.

Electro et son arc réacteur – Crédit : Marvel Studios

Cette technologie avait été créée pour lui permettre de rester en vie pendant de longues années. Cela fait désormais craindre le pire aux fans de la franchise.

Spider-Man No Way Home : le détail surprenant d’Electro

On ne sait pas comment Electro a réussi à mettre la main sur un tel arc, mais les théories sont déjà nombreuses. Les fans se demandent désormais s’il n’aurait pas tué Stark dans SA réalité. Pour le moment, aucun détail n’a bien sûr filtré à ce sujet. Sur la toile, les réactions sont déjà légion sur ce sujet brûlant. Si tout le monde a bien reconnu l’arc de Stark, certains se demandent désormais ce que cela peut signifier pour la suite des aventures de l’homme-araignée.

Si Electro utilise le pouvoir de l’arc à mauvaise escient (ce qui semble être forcement le cas), les choses pourraient mal tourner pour Peter Parker. Mais ce n’est pas ce qui semble le plus inquièter les fans. Tous veulent savoir comment cet « objet » est arrivé entre ses mains. Nul doute que le film devrait donner quelques indices à ce sujet, ouvrant sûrement la voix à une narration parallèle.

Pour en avoir le cœur net, rendez-vous est donné en décembre prochain dans les salles obscures. En attendant, le débat continue de faire rage sur les réseaux sociaux.

A lire aussi : Spider-Man : une bande annonce de No Way Home recréée à partir du dessin animé

Source : ComicBook