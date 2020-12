Spider-Man Homecoming est maintenant disponible à l’achat… en VHS

Spider-Man Homecoming est désormais « disponible » en VHS – Crédit : Marvel Studios

Le MCU poursuit son ascension après la dernière réunion super-héroïque, Avengers: Endgame, qui aura même eu droit à son adaptation façon console rétro. Pour la nouvelle phase, Disney mise sur Black Widow malgré un nouveau retard pour cause de pandémie. Sans oublier le petit écran avec WandaVision (et sa première bande-annonce surprenante) ou encore Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+. Et en attendant le début de la Phase 4, c’est justement un long-métrage de la troisième, Spider-Man: Homecoming, qui a droit à son goodie fait maison par un fan. Ce dernier a crée une VHS pour le film, et le résultat est plutôt réussi.

Spider-Man: Homecoming se paie une VHS d’antan

Crédit : Devaughn’s Tapes

Avec l’avènement d’Internet, les fans sont de plus en plus nombreux à tomber amoureux des objets rétro. Ce n’est pas un hasard si Stranger Things, dont la dernière théorie transforme Joyce en tueuse, est aussi populaire sur Netflix avec ses nombreuses références aux années 80/90. Sans oublier l’esthétique rétro, comme celle adoptée par Thor: Ragnarok qui fleure bon les eighties pour le MCU…

Et aujourd’hui, c’est un goodie un peu spécial et crée par un fan qui est apparu sur Reddit. Celle d’une VHS pour Spider-Man Homecoming, sorti sur nos écrans en 2017. Le créateur, histoire de coller encore plus à l’esprit rétro, a même utilisé les logos des années 90 de la Columbia, Marvel et Spider-Man. Bien évidemment, de nombreux utilisateurs de Reddit ont demandé comment mettre la main sur cet objet de collection homemade. Bonne nouvelle : c’est tout à fait possible à cette adresse. Pour la France, il faudra compter 16,84 euros (sans les frais de port).

Un expert des VHS de films récents

Différentes VHS proposées à l’achat – Crédit : Nassim Chentouf

Le créateur de cette œuvre, surnommée Devaughn’s Tapes, n’en est pas à son coup d’essai. Ce dernier a déjà dévoilé plusieurs VHS personnalisées et propose régulièrement ses créations à l’achat sur son site. Devaughn’s Tapes accorde énormément d’importance à la finition de ses œuvres. De quoi ravir les amateurs de patrimoine. Si les VHS sont définitivement mortes et enterrées, malgré une poignée d’amoureux toujours actifs sur les forums, ces créations de Devaughn’s Tapes ont de quoi réjouir les plus passionnés.

Crédit : Comicbook