Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 entre enfin en production. Comme beaucoup de films, son développement avait été mis en pause en raison de l’épidémie de COVID-19.

Bonne nouvelle pour les fans de l’homme-araignée. Spider-Man : Into the Spider-Verse 2 est officiellement en production depuis hier. Nick Kondo, animateur du film, a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter avec une court teaser confirmant la date de sortie.

Crédit : Sony Pictures Animation

« Première journée de travail », peut-on lire en commentaire du tweet de Kondo. Annoncé en septembre dernier, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 devrait donc bien sortir en salles le 7 octobre 2022. Le film était attendu initialement pour le mois d’avril de la même année, mais comme tous les films de la franchise Spider-Man, sa production a été retardée par la crise pandémique. Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 est le premier long-métrage à reprendre chez Sony, mais on sait que la réalisation des effets spéciaux nécessite un travail très long et complexe.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 : ce que l’on sait du film

Cette suite connait un changement de réalisateur puisque l’équipe Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman a été remplacée par Joaquim Dos Santos (Avatar, le dernier maître de l’air, Justice League Unlimited). On ignore encore tout de l’intrigue du film, mais quelques théories circulent déjà. D’après de récents propos de Rodney Rothman, la grande méchante Olivia Octavius pourrait être de retour dans cette suite. Selon la productrice Amy Pascal, Spider-Man : Into the Spider-Verse 2 explorera également la relation entre le héros Miles Morales et Gwen Stacy.

Côté live-action, les autres projets dans le Spider-Verse sont toujours au point mort chez Sony. En raison de la crise sanitaire, le tournage de Spider-Man 3 n’a toujours pas repris. Sa date de sortie a pour l’instant été repoussée au 5 novembre 2021. Celle de Morbius a été reportée au 19 mars prochain, tandis que Venom 2 Let There Be Carnage arrivera en salles le 25 juin 2021.

