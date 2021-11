Spider-Man : James Gunn dévoile ses 3 films favoris de la franchise

Spider-Man n’en finit plus de faire parler de lui. Et pour cause ! Dans quelques semaines, No Way Home sortira enfin dans les salles obscures. Le film est déjà à l’origine de nombreuses spéculations. En effet, la rumeur sur la présence des trois Peter Parker au générique continue de faire grand bruit sur la toile. Si Garfield a pourtant démenti l’information, beaucoup restent persuadés du contraire. Ce nouvel opus verra également le retour des méchants iconiques de la franchise. Bref, No Way Home s’annonce d’ores et déjà comme LA sensation à venir dans les salles obscures.

Les meilleurs Spider-Man selon James Gunn – Crédit : Sony Pictures

Pour l’occasion le réalisateur James Gunn a dévoilé son « top 3 » personnel parmi tous les films de la franchise. C’est via son compte Twitter que le réalisateur a partagé ce classement personnel. Mais les fans ne semblent pas tout à fait d’accord avec lui.

Le classement des Spider-Man selon James Gunn

Dans sa publication, Gunn place donc en tête Into The Spider-Verse. Spider-Man 2 occupe pour sa part la seconde place de ce classement et Homecoming la troisième. Un « top 3 » qui ne fait pas l’unanimité générale. En effet, de nombreux amoureux de la franchise ont exprimé leur incompréhension. Bon nombre d’entre eux trouvent totalement injuste d’opposer un long-métrage d’animation à des « live-action ». Mais le réalisateur persiste et signe.

« Je pense que mon classement est honnête. Il y’a toujours eu beaucoup de films d’animation liés à Batman par exemple mais je mettrais toujours The Dark Night au dessus du lot. Pour moi, Spider-Verse a joué un rôle capital au sein de la franchise. Il a changé la donne pour tous les films de supers-héros » argumente ainsi Gunn pour répondre à ses détracteurs.

Comme quoi, on peut être un réalisateur adulé dans le monde entier sans constamment faire l’unanimité. Les autres fans qui ont fait leur classement placent désormais pour leur part No Way Home en tête de liste. Un choix qui semble augurer un large succès au box-office pour le prochain Spider-Man !

