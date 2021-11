Spider-Man : Le Daily Bugle s’offre un compte sur TikTok

Pour la sortie de No Way Home, Le Daily Bugle s’offre un compte TikTok à son nom et participe activement à la promotion du film.

Marketing quand tu nous tiens ! Afin de préparer la sortie prochaine de Spider-Man : No Way Home, Marvel verse dans une nouvelle stratégie de communication. En effet, Le Daily Bugle, journal fictif de la franchise, vient de s’offrir un compte TikTok à son nom. Le tabloïd imaginaire vient déjà de publier trois vidéos qui ont rencontré un succès phénoménal. En quelques jours, le compteur des abonnés s’est affolé, enregistrant désormais 214 000 fans actifs. Outre les traditionnelles bandes-annonces, ce compte permet de participer activement à la promotion du film.

Le Daily Bugle (et Spider-Man) s’invitent sur TikTok – Crédit : Sony Pictures

Le faux journal fait également son auto-promotion, dévoilant les coulisses de sa rédaction. Mais le compte devrait prochainement livrer pas mal d’exclusivités au sujet du prochain volet de Spider-Man.

Quand Spider-Man : No Way Home fait sa promo sur les réseaux sociaux

La première vidéo met en scène une certaine Betty, stagiaire non rémunérée du journal. Dans son annonce officielle, la demoiselle promet que la rédaction offrira de belles surprises. « Nous vous offrirons de nouvelles justes, équilibrées et percutantes. C’est tout ce que vous attendez du Daily Bugle » explique ainsi cette dernière. Dans la seconde, la même jeune femme demande aux lecteurs « partager leurs observations sur Spider-Man et leur théories les plus folles ». Le compte et ses vidéos sont visibles ici.

Cette nouvelle formule de publicité pour le film est tout bonnement réjouissante. Cela change des techniques habituelles pour promouvoir un nouveau projet cinématographique. Jusqu’à la sortie de No Way Home , le Daily Bugle devrait donc nous donner de nombreux aperçus et exclusivités liés à la franchise. Le nombre d’abonnés devrait lui augmenter significativement dans les prochains jours.

Alors en attendant de vous rendre dans les salles obscures, pourquoi ne pas faire un tour sur TikTok. Cela permettra de patienter encore un peu…

Source : CNET.com