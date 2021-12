Spider-Man : No Way Home culmine au box-office mondial avec 1 billion de dollars de recettes

No Way Home est devenu sans surprise le grand succès du box-office mondial, affichant plus d’1 billion de dollars de recettes totales.

Spider-Man : No Way Home a tenu toutes ses promesses. En effet, les critiques dithyrambiques de la presse et des fans ont poussé le public dans les salles obscures en cette fin d’année. Il faut dire que ce dernier opus a réservé de grandes surprises, le tout servi par une réalisation spectaculaire. Résultat des courses : le retour de Peter Parker a dominé le box-office mondial, avec des recettes vertigineuses estimées à 1 billion de dollars. De quoi donner des ailes à Sony et Marvel, qui envisagent déjà la production de plusieurs nouveaux opus.

Spider-Man écrase le box office mondial – Crédit : Sony Pictures

No Way Home est en passe de devenir le recordman de la franchise. Car le film a également enregistré le meilleur démarrage jamais connu pour une aventure cinématographique de l’homme-araignée.

Spider-Man : No Way Home, un immense succès mondial

La pandémie n’aura finalement pas eu raison du triomphe de No Way Home. Le film réussit même le petit exploit de faire mieux que son prédécesseur, Far From Home, malgré une période troublée. Il faut dire que le marketing offensif de Marvel et Sony n’aura épargné personne aux quatre coins du globe. Autre fait marquant : le film n’a même pas eu besoin des scores de la Chine pour s’offrir un tel record.

En refusant de céder aux sirènes du streaming, Sony a remporté haut la main son pari. La période des fêtes a d’ailleurs joué un rôle important dans ce succès. Faute d’une concurrence féroce et grâce à l’envie générale de retrouver le chemin des salles obscures, No Way Home est ainsi parvenu à tout balayer sur son passage. L’exploitation est toujours en cours : ces chiffres devraient donc largement évoluer dans les prochaines semaines.

Peter Parker assoit une nouvelle fois sa notoriété mondiale. Désormais, tous les regards se tournent vers le futur de la saga, qui s’annonce déjà plus que prometteur !

