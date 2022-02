Spider-Man No Way Home : de nombreuses exclusivités pour la sortie Blu-ray du film

Pour la sortie Blu-ray de Spider-Man : No Way Home, les fans auront droit à de nombreuses surprises et bonus exclusifs.

Personne n’a pu passer à côté du phénomène Spider-Man : No Way Home. Après avoir cartonné au box-office mondial, le film s’apprête désormais à sortir en Blu-ray dans les prochaines semaines. Loin d’être un banal support, ce coffret proposera de jolis cadeaux aux fans. En effet, on pourra retrouver de nombreux bonus alléchants. Mais ce qu’attendent par-dessus tout les aficionados du genre, ce sont les 20 minutes supplémentaires réunissant les trois Peter Parker. Au total, ce sont donc 80 minutes de « bonus » qui seront proposées. Cette version sortira en version numérique le 22 mars prochain et en support physique le 22 avril.

Encore du contenu exclusif avec les trois Spider-Man / Crédit : Sony Pictures

Voici, en exclusivité, les contenus additionnels que vous pourrez donc retrouver dans cette édition que l’on peut qualifier de « collector ». Spider-Man n’a décidément pas fini de nous surprendre !

Une édition pleine de surprises pour Spider-Man : No Way Home

Tout d’abord, il y aura un chapitre dédié aux ratés et autres fous-rires partagés sur le tournage. Ce genre de séquence est évidemment un classique, mais dans le cas de Spider-Man, on se dit que nous risquons de découvrir de croustillantes anecdotes. Sept autres séquences nous emmèneront dans les coulisses du tournage, de la préparation physique des comédiens en passant par les secrets des effets spéciaux du film.

Une édition d’ores et déjà collector – Crédit : Sony

Parmi les bonus exclusifs, les méchants légendaires du film seront réunis pour discuter ouvertement leurs personnages respectifs : « The Sinister Summit – Villains Panel ». Trois histoires exclusives du Daily Bugle seront également proposées, ainsi que plusieurs scènes coupées au montage. Sans compter bien sûr sur le contenu réservé aux trois Spider-Man, Garfield, Maguire et Holland.

Ce cadeau est donc un « must-have » pour tous les fans de la franchise. Encore quelques semaines de patience avant de pouvoir acquérir ce précieux trophée !

Source : Screenrant