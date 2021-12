Spider-Man : No Way Home dévoile le vrai visage du Bouffon Vert

A l’approche de la sortie de Spider-Man : No Way Home, un nouveau teaser dévoile le véritable visage du Bouffon Vert, alias Willem Dafoe.

La sortie de Spider-Man : No Way Home se concrétise enfin. Dans quelques semaines, cette nouvelle aventure de l’homme-araignée dévoilera tous ses secrets dans les salles obscures. Pour l’occasion, un nouveau spot de promotion vient tout juste d’être dévoilé. Et ce dernier livre une exclusivité de taille ! En effet, on peut apercevoir pour la première fois le Bouffon Vert sans son masque. Dans ce court extrait, Parker lance une bombe sur son ennemi, se montrant enfin à visage découvert. Figure cagoulée, Willem Dafoe est plus terrifiant que jamais.

Le Bouffon Vert, à visage découvert ! – Crédit : Sony Pictures

Ce nouvel extrait suggère que le super-méchant est prêt à en découdre une bonne fois pour toutes avec Spider-Man. L’affrontement promet d’être aussi intense que terrifiant !

Spider-Man No Way Home : le Bouffon Vert enfin démasqué !

Doté de nouvelles armes puissantes, le Bouffon Vert ne semble pas vouloir faire dans la dentelle. Malgré des rumeurs persistantes sur la présence d’un second bouffon, c’est donc bien Dafoe qui semble agir seul. C’est la première fois que le personnage occupe une place importante dans une bande-annonce liée au film. Les précédents trailers se sont concentrés sur Doc Ock. Ils seront rejoints à l’écran par Electro et Lizard.

Cette nouvelle mouture n’a pas encore dévoilé, semble t-il, tous ses secrets. Si la présence des trois Peter Parker de la saga reste un mystère, il risque bien d’y avoir d’autres figures emblématiques qui feront bel et bien leur retour. Marvel et Sony semblent prendre un malin plaisir à jouer avec les nerfs des fans. Il faudra se rendre en salle pour en avoir le cœur net et découvrir enfin toutes les exclusivités bien gardées par l’équipe créative.

No Way Home promet de faire un carton au box-office mondial. Les tickets en prévente s’arrachent déjà aux quatre coins du globe. En attendant, la promotion suit son cours et promet encore de nous offrir de belles sensations pour mieux patienter !

Source : CBR