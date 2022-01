Spider-Man No Way Home mis à jour, des vaches goûtent à la VR, la sortie du set LEGO Overwatch 2 repoussée, c’est le récap’ !

Marvel a déjà édité des scènes de Spider-Man: No Way Home, des vaches turques dotées de casque de réalité virtuelle pour les déstresser, le scandale chez Activision retarde la sortie du set LEGO Overwatch 2. C’est l’heure du récap’ !

Spider-Man No Way Home : des scènes et des effets spéciaux modifiés

Alors que Spider-Man: No Way Home est toujours à l’affiche, Marvel n’a pas hésité à apporter quelques changements à son blockbuster. Plutôt rares, de telles modifications sont désormais possibles grâce à la distribution et la production numérique contemporaines. Parmi les changements notables, on peut notamment citer un plan plus rapproché sur Green Goblin et une évolution des effets spéciaux lors de la scène où Garfield et Maguire sortent du portail de Ned Leeds.

Spider-Man : No Way Home © Marvel

Des vaches biberonnées à la VR

En Turquie, un éleveur a mis des casques VR sur deux de ses vaches. L’objectif de la manœuvre ? En hiver, les bovins doivent rester à l’intérieur à cause du froid. Stressées, les vaches donnent par conséquent moins de lait. Grâce aux casques de réalité virtuelle, elles peuvent se plonger dans des pâturages verdoyants. Oubliant leur enfermement, elles deviennent d’un coup bien plus productives.

Une vache dotée d’un casque VR en Russie – Crédit : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation de la région de Moscou

La sortie du set Overwatch 2 Titan retardée sine die

Du côté d’Activision Blizzard, la parole s’est libérée et des affaires d’agressions sexuelles et de harcèlement ont été révélées. Alors que les employés exhortent le PDG à plier bagages, LEGO songe sérieusement à se détacher de l’éditeur. Ce faisant, l’entreprise ne lancera pas le set Overwatch 2 le 1er février prochain, comme c’était prévu. LEGO se laisse le temps d’examiner son partenariat « en raison des préoccupations concernant les progrès réalisés pour répondre aux accusations persistantes concernant la culture du lieu de travail, en particulier le traitement des collègues féminines et la création d’un environnement diversifié et inclusif ».

