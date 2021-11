Spider-Man : No Way Home sera le film le plus long de la franchise

C’est officiel : Spider-Man No Way Home sera le film le plus long depuis le démarrage de la franchise dédiée à l’homme araignée.

Alors que la sortie en salles de Spider-Man : No Way Home approche à grands pas, on en sait un peu plus sur le contenu de ce projet déjà très attendu. Première information de taille : la durée du film. En effet, ce nouvel opus sera le plus long jamais consacré à Peter Parker et ses acolytes. Une durée de 2 heures et 39 minutes est en effet annoncée sur les sites spécialisés. Pour comparaison, No Way Home dépasse de 26 minutes Homecoming. Les précédents films étaient, pour leur part, encore bien plus courts. Cet épisode mettra en scène la dérive de Parker, après que Mysterio ait révélé au monde entier sa véritable identité.

Spider-Man s’offre un retour tout en longueur – Crédit : Sony Pictures

Grâce à l’aide de Doctor Strange, Spidey tentera par tous les moyens de retrouver son anonymat. Mais une interruption du sort lancé par Strange ouvrira une brèche de taille, convoquant les anciens ennemis de l’homme-araignée.

Spider-Man : un long film prometteur ?

Sur le papier, le synopsis donne sérieusement l’eau à la bouche. Le film promet de renouer avec les grands méchants de la saga, à travers un arc narratif aussi alambiqué que savoureux. La durée annoncée semble donc logique, étant donné le retour de nombreuses menaces. Mais il convient aussi de faire attention aux rumeurs distillées sur la toile. Et cette fois, ce n’est pas un spoiler signé Tom Holland ! Feige prévient : « les rumeurs sont amusantes. Mais bon nombre d’entre elles sont fausses. Ils ne faudrait pas que le public soit déçu en se faisant de fausses idées ».

Parmi les « annonces » prometteuses, on trouve notamment la présence de Garfield et Maguire. Mais rien n’ a jamais été officiellement confirmé à ce sujet. Seuls quelques clichés pris aux abords du tournage semblent suggérer ce retour en trombe. Il convient donc de rester prudent et ne pas s’emballer pour rien. Pour le reste, il faudra attendre la sortie en salles pour en avoir le cœur net !

Si Spider-Man : No Way Home brille par sa durée, il devrait aussi réserver de belles surprises aux fans. Rendez-vous est donc donné dans quelques semaines dans les salles obscures !

Source : CBR