Spider-Man : No Way Home sera l’un des films les plus longs du MCU

Spider-Man : No Way Home sortira en salles dans deux semaines à peine. En attendant, l’excitation est à son comble pour les fans, et les spéculations sur le film fusent. Mais le site Collider vient de révéler une information celle-ci bien officielle : la durée du film.

Image tirée de l’affiche de Spider-Man : No Way Home – Crédit : Sony Pictures/Marvel Entertainment

Ce nouvel opus durera 150 minutes, soit deux heures et demie. Cela en fait le volet le plus long de toute la saga de l’homme-araignée. Far From Home ne durait notamment que deux heures et dix minutes. Spider-Man : No Way Home devient également le troisième plus long film de l’histoire du MCU. Le record reste détenu par Avengers : Endgame et ses 181 minutes. La deuxième place est occupée par le récent Eternals, dont la durée est de 157 minutes.

Spider-Man : No Way Home : une réunion des vilains et des héros de la franchise

Il faut dire que le programme de ce nouveau Spider-Man est bien chargé. Peter Parker y croisera en effet plusieurs anciens grands méchants de la franchise, tel que le Bouffon Vert (Willem Dafoe), Docteur Octopus (Alfred Molina) ou encore Electro (Jamie Foxx). Les rumeurs continuent d’affirmer que le Spider-Man incarné par Tom Holland côtoiera également ceux de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield. Mais Sony et Marvel n’ont jamais confirmé cette information, et les deux acteurs sont d’ailleurs absents de la dernière bande-annonce du film. On parle également de la présence de Daredevil. Son interprète Charlie Cox aurait en effet été aperçu sur le tournage.

No Way Home réserve donc encore beaucoup de surprises. Ce film sera le premier à introduire la notion de multiverse dans la saga Spider-Man. Il sera également plus sombre que ses prédécesseurs, selon les dires de Tom Holland. « Ce qui va vraiment surprendre les gens, c’est que ce film n’est pas amusant », a-t-il déclaré dans une interview. Aux États-Unis, le long-métrage a même été classé PG-13 en raison de sa violence et de son vocabulaire. Spider-Man : No Way Home sortira en salles le 15 décembre prochain.

Source : Collider