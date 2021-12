Spider-Man : Tom Holland partage une anecdote amusante avec Alfred Molina sur No Way Home

En pleine promotion pour No Way Home, le comédien Tom Holland a partagé une anecdote assez croustillante survenue sur le tournage avec Alfred Molina.

Dans quelques semaine sera enfin dévoilé le prochain volet de la saga Spider-Man : No Way Home. Pas une minute de répit pour Tom Holland, qui poursuit la promotion du film aux quatre coins du monde. Lors d’une récente interview, le comédien s’est encore laissé aller à quelques anecdotes, plutôt croustillantes. L’acteur se souvient en effet d’un moment mémorable sur le tournage, concernant son partenaire Alfred Molina. L’interprète de Doc Ock semble en effet avoir rencontré quelques difficultés notoires avec son rôle de super-vilain.

Doc Ock ne s’en sort pas avec les effets spéciaux – Crédit : Sony Pictures

En effet, depuis 2002, date de sa première apparition dans le rôle, les effets spéciaux ont bien évolué. Et tout cela n’a pas été simple à gérer pour le comédien.

Spider-Man : Quand Doc Ock « galère » sur le tournage de No Way Home

« Lors de sa première apparition en Doc Ock en 2002, ses bras robotiques étaient en réalité des marionnettes. C’était de vraies extensions tangibles. Il devait travailler en tandem avec quatre autres personnes qui s’occupaient de faire bouger les tentacules. Mais sur No Way Home, les choses ont bien évolué. Il avait donc beaucoup plus de liberté pour se déplacer sur le plateau, sans avoir à dépendre d’assistants. Ils l’ont placé sur une espèce de plateforme pour qu’il puisse bouger, afin d’ajouter ensuite en CGI ses bras. Il était perdu. C’était super drôle » témoigne ainsi Holland.

Avec la contrainte de la mise en place d’effets spéciaux post-production, Molina s’est donc senti submergé sur le plateau. Cela aura au moins valu de beaux fous-rires à ses partenaires et notamment Holland. Après son anecdote sur le Bouffon Vert, le comédien s’en prend cette fois à un autre méchant. Une façon de venger Peter Parker dans la vraie vie ?

En tout cas, Holland sait comment raconter les coulisses du tournage avec son humour légendaire. On a désormais hâte de découvrir ses exploits sur grand écran, avec l’arrivée de ce nouveau volet, très attendu.

Source : Screenrant