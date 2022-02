Spider-Man : Tom Holland rêve de s’associer à Daredevil dans le futur

Tom Holland rêve de voir Spider-Man et le Daredevil de Charlie Cox faire équipe dans un futur proche.

Rien ne semble pouvoir arrêter la frénésie populaire autour de Spider-Man ! Grâce à son succès retentissant, No Way Home est devenu le 4ème film le plus rentable de tous les temps. Les recettes sont vertigineuses, affichant un résultat avoisinant les 1,7 milliards de dollars à travers le monde. Ce nouvel opus a surtout brillé grâce au retour de personnages iconiques du MCU. Parmi eux, Charlie Cox, alias Matt Murdock dans la série Daredevil sur Netflix. Ce dernier s’est payé le luxe de devenir l’avocat de Parker. Depuis, de grandes rumeurs bruissent sur la toile. Le personnage pourrait faire son retour dans plusieurs productions, à l’instar de She-Hulk.

Spider-Man et Daredevil : une alliance rêvée – Crédit : Marvel Comics

Ce retour en force donne d’ailleurs des idées à Tom Holland. Le comédien aimerait beaucoup voir Spider-Man et Daredevil s’associer plus largement dans un futur proche.

Une union entre Daredevil et Spider-Man ?

« Travailler avec Charlie était incroyablement excitant. J’étais toujours été un grand fan de la série Daredevil. C’est vraiment un acteur fantastique. Alors j’étais super heureux de le voir faire son retour. Maintenant, je souhaite que nous trouvions le moyen de voir Spider-Man et Daredevil faire à nouveau équipe » explique ainsi le comédien lors d’une récente interview. On ne sait pas si Marvel répondra favorablement à cette requête. Mais l’idée semble littéralement enchanter les fans.

Pour l’heure, tout le monde attend la confirmation officielle du prochain volet des aventures de l’homme-araignée. En parallèle et malgré l’arrêt de la série éponyme, la franchise Daredevil semble également prête à revenir sur le devant de la scène. Alors de là à voir Charlie Cox faire une apparition plus importante dans le prochain Spider-Man, il n y a qu’un pas !

Il faudra probablement s’armer de patience pour en apprendre davantage. Mais ce rêve pourrait rapidement devenir réalité, face à l’engouement des fans du genre.

Source : Screenrant