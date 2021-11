Spider-Man : Tom Holland veut devenir le mentor du prochain homme-araignée

Après de belles années de bons et loyaux services, Tom Holland pourrait bientôt dire adieu à Spider-Man. Mais si toutes les bonnes choses ont une fin, le comédien souhaite continuer à s’impliquer au sein de la franchise. En effet, Holland veut devenir un mentor pour celui qui reprendra son rôle. Mais pour l’heure, l’acteur profite de la sortie prochaine de No Way Home. Ce nouvel opus verra Spidey en grande difficulté. En effet, l’homme-araignée devra demander de l’aide à Doctor Strange pour que sa véritable identité soit préservée. Mais les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu.

Tom Holland prêt à passer le flambeau ? – Crédit : Sony Pictures

Au cours d’une récente interview, Holland est revenu sur ses envies pour le futur. Et accompagner le prochain Spider-Man dans sa tâche reste son envie première.

Spider-Man : Holland veut rester impliqué dans la franchise

« Quand ils choisiront un nouveau comédien pour me remplacer, je veux lui apprendre ce que cela implique de devenir Spider-Man. Peut importe que cela ait lieu dans quelques mois ou dans 5 ans. C’est un énorme défi. Car à chaque fois que vous franchissez une porte, vous représentez ce héros. Parfois, vous avez juste envie d’aller dans un pub sans vous soucier des regards et de l’avis des gens. Mais vous devez toujours faire attention à ce que vous faites » explique ainsi Holland.

Pour l’heure, le remplacement de Holland est loin d’être acté. De nombreux fans estiment que le comédien a encore de beaux jours devant lui au sein de la franchise. La popularité du comédien n’a jamais été aussi importante. Et le public lui pardonne tout, même lorsqu’il spoile sans le vouloir tel ou tel projet. Surtout que la scène finale de Venom 2 implique sa présence avec le symbiote de Tom Hardy. De quoi augurer une participation à un autre projet dans peu de temps.

Prudent, Tom Holland sait qu’il ne sera pas éternel dans la rôle de l’homme-araignée. En attendant, le comédien savoure la sortie du nouvel opus. Si le succès est encore au rendez-vous, Sony aura bien du mal à se passer de lui dans un futur proche !

Source : Screenrant