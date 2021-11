Spidey et ses amis extraordinaires : Marvel dévoile son épisode spécial Noël

C’est une tradition quasi séculaire. Pour les fêtes de fin d’année, de nombreux programmes se mettent aux couleurs de Noël. Et 2021 ne dérogera certes pas à la règle. Disney, via sa plateforme de streaming et ses différents canaux proposera ainsi de nouveaux contenus exclusifs. La série Marvel Spidey et ses amis extraordinaires répondra donc également à l’appel. Alors que tout le monde attend la sortie de No Way Home, ce joli cadeau supplémentaire devrait ravir les fans de la franchise. Dans cette nouvelle aventure, Spidey et sa bande devront tout mettre en oeuvre pour sauver les vacances.

La série vient tout juste de dévoiler un clip exclusif, qui donne l’eau à la bouche. Outre cette série, d’autres programmes emblématiques proposeront également de belles surprises pour patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël.

Spidey et ses amis extraordinaires se mettent aux couleurs de Noël

Grâce à un premier aperçu, on peut voir Doc Ock bien décidé à mettre à mal les fêtes de fin d’année. Grâce à son traîneau vert, elle vole tous les présents destinés aux autres. Son but est simple : se venger car elle n’a jamais reçu le moindre cadeau. Heureusement, Spidey, Miles et Gwen ne tardent pas à intervenir pour l’empêcher de tout gâcher. Mais la demoiselle ne semble pas l’entendre de cette oreille. Elle finit par transformer le gigantesque sapin du centre commercial, en lui offrant des tentacules dévastatrices.

Tout devrait évidemment bien se terminer pour Spider-Man et ses amis. Outre ce nouvel épisode, Disney Channel proposera d’autres contenus pour nos têtes blondes. Ainsi Les Muppets Babies auront également droit à leur épisode spécial Noël tout comme MollyMcGee et les indéboulonnables Mickey et Minnie. Toutes ces belles exclusivités seront diffusées entre le 27 novembre et le 2 décembre prochain.

Alors avant de retrouver Spider-Man dans les salles obscures, rendez-vous est donné sur Disney Channel pour découvrir la nouvelle aventure de l’homme araignée junior et ses comparses.

