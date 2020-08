Spotify a connu une panne mondiale à cause d’un problème de certificat expiré

Spotify était en panne pendant plus d’une heure mercredi dernier, le 19 août 2020. Les utilisateurs étaient nombreux à ne plus pouvoir correctement écouter leur musique. Cette panne généralisée était en fait due à un certificat TLS expiré.

Crédit : Morning Brew / Unsplash

Nous avons beaucoup entendu parler de la panne des services Google (Gmail, Google Drive, Meet, etc.) cette semaine, mais pas autant de celle de Spotify. Et pourtant, le géant des plateformes de streaming musical a connu une panne mondiale le mercredi 19 août 2020. Des milliers d’utilisateurs Spotify ont remarqué qu’ils ne pouvaient plus accéder à la plateforme. Les équipes de Spotify avaient immédiatement remarqué le problème et elles avaient prévenu les utilisateurs que « nous sommes au courant de certains problèmes actuellement et nous les vérifions. Nous vous tiendrons au courant ». Moins d’une heure après, le service suédois annonçait que tout était revenu à la normale. Que s’est-il alors passé ?

Un seul certificat expiré a réussi à causer une telle panne

Spotify n’a pas lui-même donné la cause de la panne, mais un ingénieur de Cloudflare du nom de Louis Poinsignon a expliqué ce qu’il s’est passé sur Twitter. Il a effectivement découvert que le certificat TLS était expiré. Pour votre information, ce protocole est le successeur du fameux SSL.

Comme l’a expliqué Ted Shorter de Security Boulevard, la plupart des entreprises de cette ampleur ont des centaines de milliers de certificats TLS. Néanmoins, une expiration inattendue suffit à causer une telle panne. De plus, « les certificats n’ont pas seulement besoin d’être renouvelés, ils doivent aussi souvent être mis à jour sur plusieurs serveurs Web ».

La panne a donc été réparée aussitôt que le renouvellement du certificat TLS ait été effectué par Spotify. Le dernier problème rencontré par la plateforme de streaming musical remonte au mois dernier lorsqu’un bug lié au SDK de Facebook avait fait planter de nombreuses applications iOS. D’ailleurs, Spotify commence déjà à être plus qu’une plateforme musicale puisqu’il prend en charge les podcasts vidéo depuis quelques semaines déjà.

Source : ZATAZ.COM