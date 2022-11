Spotify : la société de production de Jordan Peele annonce la date de sortie de son nouveau podcast terrifiant

« Le podcast le plus effrayant de tous les temps ». Voici l’ambition (on ne peut plus claire) de la société de production de Jordan Peele pour sa collaboration avec la plateforme de streaming audio Spotify.

Si vous avez aimé le tout récent Nope et son univers futuriste si particulier. Si vous avez adoré Get Out et son scénario terrifiant, vous allez surement adorer la collaboration entre Jordan Peele et Spotify. En effet, Monkeypaw, la société de production du réalisateur américain, a confirmé cette semaine avoir produit un podcast en douze épisodes intitulée Quiet Part Loud. Les fans du réalisateur devraient pouvoir streamer, sur la plateforme en ligne Spotify, ce nouveau contenu à partir du 15 novembre prochain.

Réalisée par Mimi O’Donnell et écrite par Mac Rogers et Clay McLeod Chapman, il est très probable que cette série terrifiante reprennent certaines caractéristiques des univers emblématiques et fascinants imaginés par Jordan Peele. En effet, selon la société de production de Peele, le programme raconterait l’histoire d’un ancien chroniqueur radio de droite. Ce dernier, Rick Egan, aurait propagé des rumeurs concernant la disparition d’adolescents de religion musulmane au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Il commencerait alors une enquête, le menant à certaines découvertes terrifiantes.

Tout pour être un podcast à succès

Pour rappel, Jordan Peele et sa société de production se sont fait connaître dès 2017 pour le film à succès Get Out. Pionnier en son genre, ce thriller classé aujourd’hui dans le genre de « l’horreur sociale » a été salué par la critique internationale (et par la rédaction) avant de recevoir, la même année, le prestigieux Oscar de meilleur scénario original. Ce nouveau format audio ainsi qu’une partie de l’intrigue déjà dévoilée par les équipes de Peele laissent espérer un résultat particulièrement satisfaisant. En effet, l’ambiance tendue du podcast devraient contenter les fans de la première heure tout en séduisant les adeptes du podcasting.

