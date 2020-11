Spotify teste les stories comme sur Instagram avec quelques artistes

Snapchat avait été la première plateforme à introduire ce format, et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout le monde l’a copié, même ceux sur lesquelles nous n’aurions pas parié, comme Spotify.

Spotify Stories a fait son apparition au début de l’année sous le nom officiel de Storyline, qui permettait aux artistes de partager des contenus de type « histoires » avec leurs fans. Les utilisateurs et les artistes vont maintenant pouvoir partager plusieurs fois la même story sur Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp et plus récemment, Twitter grâce à sa fonctionnalité Fleets. Même Netflix avait testé des « Stories » pour son application mobile.

Les stories débarquent sur Spotify

La fonctionnalité a refait surface, notamment avec la playlist « The Christmas Hits » de Spotify récemment mise à jour, qui inclut des stories d’artistes comme Kelly Clarkson, Jennifer Lopez et même Pentatonix. Les utilisateurs disent avoir également vu des histoires sur d’autres listes de lecture officiellement créées, mais on ne sait pas encore combien d’artistes ont accès à la fonctionnalité.

Pour faire découvrir la fonctionnalité aux utilisateurs, Spotify a ajouté un bouton « Appuyez pour voir la story » en haut de la playlist. La story est partagée par plusieurs artistes qui se succèdent pour faire passer un message à leurs fans. On peut imaginer qu’un artiste ne se trouvera pas dans une story si celui-ci ne possède pas au moins un morceau dans la playlist en question.

Contrairement à celles que l’on trouve presque partout ailleurs, les stories de Spotify fonctionnent davantage comme une vitrine publicitaire que comme une fonction sociale. En effet, elles permettent aux artistes de la liste musicale de les faire connaître en même temps que leurs nouvelles chansons.

On peut légitimement penser que ce format est déjà présent sur trop d’applications. Cependant, les utilisateurs pourront être rassurés par le but différent des stories Spotify par rapport aux stories Instagram. Pour l’instant, on ne sait pas si tous les utilisateurs ont accès à cette fonctionnalité, ou si seul un petit groupe peut visionner les stories des artistes.

