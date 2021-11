Spotify, TikTok ou encore Instagram étaient en panne hier, une fuite dévoile le OnePlus 10 Pro, Harry Potter fête ses 20 ans, c’est le récap’

Certains services ne répondent plus, on sait tout du futur OnePlus 10 Pro, les acteurs d’Harry Potter réunis.

Une panne massive empêche les utilisateurs d’accéder à certaines de leurs applications, Twitter révèle toutes les caractéristiques du OnePlus 10 Pro, un premier teaser de la réunion Harry Potter sur HBO Max, c’est le récap’ du jour.

Spotify, TikTok, Instagram : de nombreux services victimes d’une panne générale

Hier soir, de nombreux services semblent avoir été victimes d’une panne générale. En effet, impossible de lancer de la musique sur Spotify ou de se connecter à Instagram, TikTok, Snapchat ou encore Discord. Les internautes se sont rabattus sur Twitter où ils ont pu se plaindre de la panne générale de leurs applications favorites. Google pourrait être responsable de cette panne massive, et plus particulièrement son service Cloud.

Lire > Panne massive pour Spotify, Snapchat, TikTok, Instagram, incident en cours

Spotify



Une nouvelle fuite sur Twitter dévoile le OnePlus 10 Pro

@OnLeaks a dévoilé sur Twitter les caractéristiques du futur OnePlus 10 Pro. Cette nouvelle fuite révèle que le smartphone sera doté d’un écran incurvé de 6,7 pouces avec un ratio d’aspect 20:9 et que la caméra arrière se composera d’un carré de trois caméras et d’un flash. On apprend également que OnePlus et Oppo s’associent pour combiner OxygenOS et ColorOS afin de proposer un système d’exploitation unifié. Selon @OnLeaks, le OnePlus 10 Pro devrait sortir mi-2022 et pourrait être disponible à partir de 729 dollars.

Lire > OnePlus 10 Pro : design, prix… une fuite sur Twitter révèle tout

Harry Potter fête ses 20 ans sur HBO Max

À l’occasion des 20 ans d’Harry Potter, une réunion spéciale des acteurs de la franchise aura lieu sur HBO Max, pour le plus grand bonheur des fans. Un premier teaser vient d’être dévoilé et révèle que cette émission spéciale appelée Harry Potter : Retour à Pourdlard sera diffusée le 1er janvier 2022. Le trio de tête a déjà confirmé sa présence : Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint seront donc au rendez-vous, mais ils ne seront pas seuls. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir le nom des acteurs qui participeront également à ce programme anniversaire.

Lire > Harry Potter : les acteurs se retrouvent pour les 20 ans, premier teaser