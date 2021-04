Spotify : vous pourrez bientôt dire « Hey Spotify » pour lancer la recherche vocale sur l’application

Comme le rapporte GSMArena, l’entreprise a commencé à envoyer des notifications à ses utilisateurs pour leur expliquer comment activer et utiliser la nouvelle fonction de commande vocale.

Spotify – Crédit : Morning Brew / Unsplash

Selon les informations de GSMArena, les utilisateurs de Spotify peuvent soit appuyer sur cette notification ou activer manuellement « Hey Spotify » dans les paramètres de l’application. Une fois activée, la recherche vocale sera disponible, mais uniquement lorsque l’application est ouverte et que l’écran de l’appareil est allumé.

Cela fait beaucoup de conditions pour quelque chose que vous pouvez facilement faire avec les assistants personnels actuels depuis n’importe quel écran. Cette nouvelle fonctionnalité arrive peu de temps après que Spotify ait mis à jour l’interface de ses applications PC et Web pour faciliter la navigation. Vous pourrez même changer la voix par défaut de Spotify dans options dédiées aux permissions du microphone.

Une recherche vocale sur Spotify, est-ce vraiment utile ?

La nouvelle fonctionnalité ne veut pas dire que Spotify se dote d’un assistant vocal. Cependant, l’application musicale pourra effectuer des actions simples liées à la musique, comme lancer votre artiste ou votre album préféré, ou changer de chanson.

On peut légitimement remettre en question l’utilité d’une telle fonctionnalité, puisqu’il est déjà possible de lancer une chanson précise sur Spotify en utilisant « Ok Google » sur un appareil Android ou « Hey Siri » sur iOS.

De plus, la société affirme que si vous acceptez d’utiliser la fonctionnalité, elle conservera des enregistrements et des transcriptions de recherche. L’application ne démarre l’enregistrement qu’après avoir entendu le mot de réveil ou lorsque vous appuyez sur l’icône du microphone, mais cela pourrait rebuter certains utilisateurs soucieux de leur confidentialité. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Spotify compte déployer cette fonctionnalité pour tous les utilisateurs. Nous en sauront probablement davantage quand l’entreprise dévoilera officiellement son existence.

Spotify devrait bientôt se doter de fonctionnalités plus pertinentes, comme un abonnement HiFi, pour un streaming musical sans perte. De plus, l’application mobile vous permettra bientôt d’écouter les musiques stockées directement sur votre smartphone Android.

Source : gsmarena