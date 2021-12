Squid Game : deux saisons supplémentaires en négociation avec Netflix

Personne n’a pu échapper au phénomène Squid Game. Et même si le programme aura défrayé la chronique, son succès est aussi phénoménale qu’inattendu. D’ordinaire, les productions coréennes et asiatiques ne connaissent pas une succès immense à l’international. Mais Squid Game a définitivement inversé la tendance. Outre le triomphe de la première saison, c’est désormais un empire qui s’est développé autour du programme. On ne compte plus les objets dérivés ou jeux à sensations qui ont émergé au cours des derniers mois. Mais tout le monde attend désormais une suite sur petit écran !

Squid Game, bientôt de retour ? – Crédit : Netflix

Bonne nouvelle pour les fans ! Le créateur de la série vient de confirmer qu’il était en pleine négociation pour la mise en production de deux saisons supplémentaires.

Squid Game : les saisons 2 et 3 ne devraient plus tarder

Pour le moment, les négociations ont lieu à huit clos. Impossible donc d’en connaître la teneur, même si chacun sait que les enjeux financiers sont évidemment énormes. « On vous tiendra au courant le plus rapidement possible » a ainsi lâché Hwang, le créateur de la série. Ni plus, ni moins. Netflix doit souhaiter obtenir des contreparties intéressantes, tandis que l’équipe créative veut continuer d’avoir des moyens conséquents.

Alors, il est évidemment trop tôt pour connaître le contenu de ces deux prochaines saisons. Impossible également d’envisager une date de sortie officielle. Mais les choses devraient rapidement aboutir. Netflix sait qu’elle a besoin de la franchise, étant donné son impact à l’international. Et les équipes créatives pourraient faire jouer la carte de la concurrence si elles n’obtiennent pas ce qu’elles souhaitent.

Il convient donc de rester prudent sur le sujet. Mais quelque chose nous dit que 2023 rimera avec nouvelle saison de Squid Game !

Source : Screenrant