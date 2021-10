Squid Game : Jung Ho-yeon publie ses essais d’avant tournage sur Instagram

Jung a récemment publié sur son profil Instagram un aperçu des coulisses de ce qui semble être une séance d’essai d’avril 2020. Les deux clips montrent Jung à travers l’écran d’un moniteur de caméra alors qu’elle pose sur des arrière-plans statiques rappelant les arènes colorées de Squid Game, la série qui provoque des pannes de réseaux en Corée. Le premier clip la montre dans les vêtements civils de Sae-byeok sur un fond nuageux. Dans la seconde elle est vêtue de sa combinaison verte emblématique, étiquetée avec son numéro de joueur. Le numéro 067.

Jung Ho-Yeon, la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux sud-coréen dans Squid Game – Crédits : Netflix

À côté d’elle se tiennent Ji-young (Lee Yoo-mi) et Ali (Anupam Tripathi). Tous semblent déjà investis dans leurs rôles. On les reconnait bien et c’est effectivement amusant de les voir a leurs débuts. Et si de nombreuses critiques ont été faites à propos du jeu des acteurs, Jung elle a maintenu une qualité dans ses performances qui fait l’unanimité. On regrette peut être juste de ne pas apercevoir dans ces deux extraits Lee Jung-Jae, qui aime particulièrement surprendre ses partenaires par des improvisations.

Squid Game voit ses acteurs projetés au rang de renommée mondiale

Squid Game, a vu ses acteurs projetés au rang de renommée mondiale. La plus grande bénéficiaire de cette popularité étant Jung Ho-yeon. L’ancien modèle est passe notamment de 400000 followers à la personnalité la plus suivie dans son pays. Très sollicitée, elle s’exprime très régulièrement dans les médias. Même si elle a réussi l’épreuve du Dalgona Candy dans la série (et pas dans la vraie vie), ceux qui ont visionné la saison entière savent que la saison 2 devrait être très différente.

En attendant ses prochains projets qui ne manqueront pas d’être suivis, nous avons aperçu l’actrice revenir en tant que modèle. Et bien entendu pour de grands couturiers. Mais pas de panique, elle n’en a pas fini avec le petit écran. Elle a dit récemment être ravie à l’idée d’avoir des expériences différentes lorsqu’elle rencontrera son prochain personnage.

