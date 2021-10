Squid Game : 456 improvise et décontenance Jung Ho-Yeon

La série Squid Game continue son ascension aux quatre coins du globe. Le phénomène du moment continue de prendre de l’ampleur. Et la série s’invite régulièrement à la une des médias, sa violence ayant tendance à donner de mauvaises idées aux enfants. Mais cela n’empêche pas le programme de continuer à déchaîner les passions. Pour preuve, une partie de l’équipe vient tout juste d’être invitée dans le célèbre Tonight Show de Jimmy Fallon. Cette soirée a été propice aux confidences. En effet, Jung-Jae a avoué avoir totalement improvisé une scène. Cette révélation en a étonné plus d’un, la série étant très pointue et calibrée dans sa construction globale.

Quand Jung-Jae improvise totalement une séquence – Crédit : Netflix

L’émission a également permis aux comédiens de revenir plus largement sur leur expérience. Tous sont encore émus et étonnés de l’ampleur du succès rencontré par Squid Game.

Squid Game : quand Jung-Jae est en roue libre sur le tournage

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jung-Jae affirme que l’improvisation a joué un rôle important pendant le tournage de la série. En effet, la première scène dans laquelle son personnage rencontre Jung Ho-Yeon a été entièrement inventée par les deux acteurs. Dans cette séquence, Gi-Hun vient tout juste de gagner grosse somme d’argent à l’hippodrome. Sae-Byeok le vole à la tire, après avoir renversé son café.

« Dans ce genre de situation, vous auriez ramasser le café pour lui remettre. Mais j’ai remarqué la paille sur le sol. J’ai donc improvisé en essayant de la remettre dans la tasse. Je l’ai fait plusieurs fois. Cela a décontenancé Ho-Yeon. Elle ne pouvait plus lever la tête » explique ainsi le comédien. Grâce au talent de l’interprète, cette scène a donc trouvé une saveur toute particulière. L’équipe en a également profité pour revenir sur les polémiques suscitées par la série. « Je pense qu’en pointant le doigt sur la cupidité de la nature humaine, nous avons choqué. Mais cela résonne pour le public » déclare ainsi Ha-Joon.

Rien pour l’heure ne semble pourtant entraver le plus gros carton d’audience sur Netflix. Tout le monde attend désormais la confirmation officielle d’une seconde saison. L’annonce ne devrait plus tarder !

Source : We Got This Covered