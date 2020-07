SsangYong commence à dévoiler son tout premier véhicule électrique, le 2021 Korando EV

Selon Ssangyong, le SUV emprunte une nouvelle voie dans la conception de la carrosserie et utilise de nouveaux matériaux pour une efficacité maximale.

Crédit : Yonhap news

Une silhouette volumineuse mais aérodynamique est utilisée et le style est adapté pour la conduite urbaine. Pour améliorer l’efficacité énergétique, le capot en aluminium et la grille de radiateur fermée ont été modifiés, entre autres pour réduire le poids, améliorer l’aérodynamisme et renforcer le centre de gravité de la voiture.

Selon Ssangyong, le design du SUV s’inspire de la nature, et en particulier des animaux qui se sont adaptés à leur environnement au cours de l’évolution, comme les ailerons de requin et la forme des écailles pour réduire la résistance à l’eau et au vent, affichant ainsi une maturité de conception avec un style dynamique.

D’après les informations transmises à autoexpress par Ssangyong, la puissance sera fournie par un seul moteur électrique de 188 chevaux. C’est 27 chevaux de plus que le modèle turbo à essence de 1,5 litre qui équipe la plus puissante variante de Korando. Les informations concernant l’accélération n’ont pas encore été confirmés, mais Ssangyong affirme qu’ils seront « les meilleurs de leur catégorie« . Comme pour beaucoup d’autres VE, la vitesse maximale est estimée à une valeur assez modeste de 153 km/h afin de préserver la batterie.

Une autonomie décente

La batterie elle-même est produite par LG Chem, et a une capacité de 61,5 kWh. C’est suffisant, selon Ssangyong, pour obtenir une autonomie de plus de 420 kilomètres lors du cycle d’essai NEDC.

Le E100 est considéré comme le lancement de produit le plus important de ces dernières années pour l’entreprise automobile en difficulté financière. Concernant la concurrence, d’ici à ce que la Korando EV soit mise en vente, le VW ID.4 devrait également être disponible.

Source : Yonhap news