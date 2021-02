SSD interne PNY CS2130 M.2 NVMe 1 To à 104,99 € au lieu de 130 €

Le SSD PNY CS2130 bénéficie d’une promo chez Cdiscount. Affiché dans les 130 € il n’y pas longtemps, son prix chute à 104,99 €.

SSD PNY CS2130 à 104,99€ chez Cdiscount

Si vous souhaitez booster votre machine, ce bon plan est pour vous. En effet le modèle concerné ici, le SSD PNY M.2 NVMe, propose des vitesses assez intéressantes avec jusqu’à 3500 Mo/s en lecture et jusqu’à 1800 Mo/s en écriture, soit des performances plus que satisfaisantes pour le prix proposé par Cdiscount.

Le SSD M.2 pourra s’adapter à votre ordinateur fixe, mais également à votre PC portable, pensez toutefois à vérifier au préalable la comptabilité.

Avec une capacité de 1 To, vous pourrez y installer vos jeux récents, vos logiciels et y installer votre système d’exploration. Avec sa vitesse d’exécution, vous limiterez les ralentissements. La fin des délais de chargement et des lancements au ralenti.

Une fois l’installation faite, vous pouvez être certains que les résultats se feront ressentir immédiatement. Sachez également que la garantie est de 5 ans, un argument non négligeable à prendre en compte avant de valider votre panier. Attention cependant, les prix ont tendance à vite bouger chez Cdiscount, il ne faudra donc pas réfléchir trop longtemps.

Si vous êtes également à la recherche d’un disque dur externe pour stocker vos données, l’excellent Toshiba Canvio Basics 1 To est à 44,64€ chez Cdiscount.