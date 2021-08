SSD Samsung 870 QVO 2 To est à prix cassé chez Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un SDD performant sans vous ruiner, voici un bon plan qui devrait certainement vous intéresser. En effet, chez Amazon le SSD Samsung 870 QVO 2 To est actuellement affiché à 159,99 € au lieu de 209,99 € soit une réduction de 50 €.

SSD Samsung 870 QVO 2 To est au petit prix de 159 €

Si le SSD Samsung 870 QVO 2 To présente le même design que l’ancien modèle le 860, il possède tout de même quelques différences. Ce SSD 2ème génération offre une vitesse aléatoire ainsi qu’une performance améliorée. Il a une vitesse maximale de transfert pouvant aller jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture.

Avec la nouvelle technologie TurboWrite intégrée, les vitesses d’écriture sont accélérées tout en conservant de hautes performances dans la durée avec une mémoire cache plus importante et adaptative. Avec sa taille standard de 2.5 pouces, le SSD pourra se placer très facilement dans votre PC fixe ou portable.

Pour une capacité aussi importante de 2 To, le prix proposé actuellement par Amazon est très abordable. Toutefois, sachez qu’il est également disponible en 1 To à 97,76 €, en 4 To à 315,30 € et en 8 To à 709,99 €. A vous de choisir, le modèle qui vous correspond par rapport à vos besoins et à votre budget.